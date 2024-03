Lemmo dévoile le One II : déjà une mise à jour

Le Lemmo One nous avait laissé une bonne impression lors de notre essai : un vélo léger, un style élégant qui n’oubliait pas une géométrie taillée pour l’univers urbain, une batterie pratique à l’usage et un moteur totalement débrayable manuellement, pour le faire passer de « vélo de fainéants » à « vélo pour les vrais qui pédalent ».

Au programme des évolutions, nous retrouvons un capteur de couple, la fonction Find My d'Apple, ainsi qu'un support smartphone intégré au cintre (optionnel à 53 euros, mais offert avec la précommande). Ajoutez également la suspension de la selle intégrée à la tige de selle et vous obtenez un vélo enfin paré pour affronter la jungle urbaine (à une Go Pro fixée sur le guidon près).

Pour rappel, le capteur de rotation ne tient pas compte de la force exercée sur la pédale. Il en ressort une assistance au pédalage peu naturelle et mal adaptée (peu d’aide en montée, car les pédales tournent peu). Désormais, le Lemmo One embarque un capteur de couple, ce qui devrait améliorer considérablement le plaisir.

Autre nouveauté intéressante pour les possesseurs d’iPhone : le vélo est compatible Find My, le système de géolocalisation de produits Apple (ou iDevices pour l’anglicisme). Il s’ajoute au traqueur déjà intégré au vélo. Le système de géolocalisation reste gratuit.

Le système de débrayage manuel du moteur est toujours d’actualité. Avec la batterie retirée (soit un poids total de 13,8 kg), ce système permet de rouler sans friction du moteur.

La batterie appelée SmartPack offre toujours 540 Wh dans 3 kg. Elle est toujours dotée de ports USB type A et type C dont la sortie offre une puissance de 65 W, soit de quoi alimenter un ordinateur portable. Elle reste optionnelle (à 900 euros). Il est donc possible d’acheter le Lemmo One uniquement en musculaire pour 1 389 euros.

Vous l’avez donc deviné. Le prix du vélo avec sa batterie est de 2 289 euros en transmission par chaîne Deore (10 vitesses en 11-42 dents, monoplateau de 38 dents) et 2 389 euros pour une transmission par courroie.

Notez que deux géométries sont disponibles : cadre semi-ouvert qui permet un meilleur enjambement, et cadre fermé pour un dessin plus sportif.

Le support smartphone intégré au guidon est offert en ce moment (puis sera vendu 53 euros). Il permet d’utiliser l’application Lemmo pour se déplacer.

Enfin, la suspension de la selle est intégrée dans le tube de selle.

Cette nouvelle version remplace la précédente. Si vous êtes intéressé, il suffit de vous rendre sur le site du constructeur.