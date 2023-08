Les autoroutes plus chères en 2024 à cause du gouvernement ?

Le budget 2024 pourrait faire mal au porte-monnaie des automobilistes. Ainsi, après le possible durcissement du bonus prévu, le gouvernement voudrait mettre en place une nouvelle taxe visant les concessionnaires d'autoroutes. Celle-ci aurait pour but de financer la transition écologique, et notamment les investissements dans l'infrastructure ferroviaire.

Alors forcément on peut craindre une augmentation des tarifs afin de compenser ce nouvel impôt. Clément Beaune, le ministre délégué chargé des Transports, a clairement annoncé lors d'une interview que ce ne sera pas le cas. « La route est encore le mode de transport quotidien le plus important, c'est une réalité et ça le restera pour les années qui viennent pour la plupart de nos concitoyens. Il faut préserver le pouvoir d'achat » des automobilistes. Fort heureusement, « s’il y a taxation sur les sociétés d'autoroutes, ça ne répercutera pas sur les péages payés par les automobilistes.

Et pourquoi me direz-vous ? Tout simplement car « Les évolutions de prix des péages sont prévues par des contrats de long terme entre l'état et les sociétés d'autoroutes », avance Clément Beaune. Avant de poursuivre « C'est juridiquement prévu comme ça. Les contrats ne permettent pas aux sociétés d'autoroutes de dire un beau matin : j'augmente les péages car j'estime que je paie trop de taxes. »

L'État dispose bien d’un droit de regard et de régulation sur les prix pratiqués par les sociétés concessionnaires d’autoroutes, mais, car il y a un « mais » cette convention prévoit aussi une autre possibilité d'augmentation. Le tarif du péage intègre les coûts d’entretien à la charge du concessionnaire et les frais d’importants travaux, qui peuvent être répercutés sur les automobilistes. Cela laisse donc une porte ouverte pour les concessionnaires d'autoroutes, qui risquent bien d'en profiter. Au final, et contrairement à ce que dit Clément Beaune, ce sont donc bien les automobilistes qui vont passer, une nouvelle fois, à la caisse.