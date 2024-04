Les balades sur la route des Crêtes le dimanche, c'est bientôt fini !

Nichée dans le parc des calanques, la route des Crêtes sillonne au milieu d'un des plus beaux paysages de France. Fermée l'hiver, mais ouvert durant les beaux jours, les amoureux de cette route vont devoir prochainement changer leurs habitudes.

Ainsi, en raison du nombre trop important de voitures mais également de motos sur le site avec environ pas moins de 1200 véhicules par jour en moyenne, les municipalités de Cassis et La Ciotat dans le département des Bouches-du-Rhone ont décidé de fermer la route à la circulation le dimanche pour la période allant du dimanche 28 avril au 29 septembre. Exception sera faite toutefois le dimanche 12 mai, date à laquelle la flamme olympique fera escale dans le centre-ville de Cassis. Concrètement, entre minuit et minuit, la circulation sera entièrement coupée au niveau des barrières installées de part et d’autre de la route, un peu en hauteur et assez éloignées des centres-villes de La Ciotat et Cassis. Seuls les piétons et cyclistes auront le droit d'emprunter cette route.

Pour justifier cette décision, les responsables locaux expliquent que la surfréquentation rendait cette route trop dangereuse notamment pour les motos. Les riverains reprochaient également de nombreuses nuisances sonores et la présence de rodéos.

En attendant un bilan après une première année d'expérimentation, le dispositif est amené à être renouvelé si cette fermeture est jugée satisfaisante par les organisateurs, ce qui a de fortes chances d'être le cas, vu la tendance actuelle. Toutefois, si vous faisiez partie des automobilistes qui allaient régulièrement sur place, rassurez-vous, vous pourrez continuer à y circuler en semaine mais également le samedi.