Les flottes jouent à fond la carte internationale

Dans les flottes, l'heure est clairement au pluralisme. Si l'on se réfère aux données 2023 fournies par le Cabinet AAA Data, les parcs automobiles professionnels se sont en effet ouverts cette année comme rarement, voire comme jamais, aux constructeurs étrangers.

Si certes neuf voitures neuves françaises (dont la Renault Clio, la Peugeot 208 et la Citroën C3) continuent d'occuper sans partage les premiers rangs en nombre d'immatriculations, on constate parallèlement une pression de plus en plus soutenue de la concurrence internationale.

Tesla Y leader de la flotte étrangère

De fait, sur la période allant du 1er janvier au 30 novembre, pas moins de 74 VP étrangers, soit trois-quarts du total des engagées, se sont fait une place au soleil dans le Top 100 provisoire annuel. Parmi ces voitures, il y a d'abord celles qui ont conforté leurs rangs au plus haut niveau. A commencer par le Tesla Y. A ce stade, le SUV américain est 10e du classement avec un volume de 9101 mises à la route. Il est solidement intercalé entre le Renault Austral (9e avec 9562 unités) et le Peugeot 5008 (11e avec 8416 unités). Des années que l'on avait pas vu un modèle étranger à pareille fête sur le segment B2B. Nous verrons si décembre confirme sa percée.

Parmi les autres outsiders étrangers actuellement bien placés dans les flottes tricolores, il y a aussi le Volkswagen Tiguan ainsi que la Golf, sa grande soeur. Le duo de Wolfsburg s'empare des 12e et 13e places temporaires, juste devant un autre habitué des honneurs, le Sud-Coréen Hyundai Tucson. D'autres fidèles animent les débats au sein de cette première ligne. A l'instar du Kia Sportage (16e), de la BMW Série 1 (17e) ou du Ford Kuga (20e).

Du Qashqai à la MG4, densité de modèles

Derrière cette échapée, la présence étrangère est encore plus impressionnante. Entre la 21e et la 100e place, AAA Data recense en effet une pluralité de VP étrangers. Cela va du japonais Nissan Qashqai à la compacte chinoise MG4, en passant par la Skoda Octavia (25e), la Cupra Formentor (36e), l'Audi A3 (43e), la Suzuki Swift (70e) et le Range Rover Sport (91e), entre autres.

Dans cette foule dynamique et polyglotte, les modèles badgés de constructeurs français (dont le DS7 et la DS4) se font efficaces mais sont beaucoup moins nombreux, et ce, bien que quatre emblèmes franco-roumains signés Dacia, notamment la Sandero (30e) et la Spring (54e), oeuvrent depuis janvier en tant que soutiens de poids.

BMW, Audi, VW et Skoda, les plus représentées

Terminons cette revue d'effectif en évoquant les marques étrangères qui se distinguent le mieux en nombre de voitures représentées, sur le plan de la visibilité en somme. A ce jeu-là, c'est l'Allemand BMW qui l'emporte avec neuf modèles positionnés à intervalles réguliers dans ce Top 100.

La firme à l'hélice s'illustre entre le 17e et le 92e rang, en particulier grâce à sa famille de SUV X1, X2, X3 et X5. Derrière elle, s'illustrent trois enseignes du groupe Volkswagen, dont encore deux Allemandes et une Tchèque. Audi place huit modèles tandis que Volkswagen et Skoda en placent sept chacune.

Le paddock de Toyota n'est pas en reste avec cinq représentants (dont la Yaris et la Corolla). On découvre ensuite un quarté gagnant composé de Kia, d'Opel, de Dacia et de Mercedes (4 opus chacun). Puis s'alignent Hyundai, Ford et Nissan, avec trois spécimens de part et d'autre. Pendant ce temps, Volvo, Cupra, Mini et Tesla peuvent compter sur deux ambassadeurs. Enfin, de leurs côtés, Fiat, Seat, Suzuki, MG et Land Rover parviennent à hisser chacun un best-seller, plus ou moins haut dans le tableau.