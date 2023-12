Les grosses remises du mois : Volkswagen ID.7, la berline électrique déjà bradée

Chaque mois, notre guide des promotions permet de trouver quelques remises intéressantes dans le marché automobile neuf actuel où les prix deviennent hélas de plus en plus élevés. Focalisons-nous sur les remises les plus généreuses.

Volkswagen vient de lancer sur le marché l’ID.7, sa toute première berline électrique. Mais alors que les familiales à zéro émissions du genre de la Tesla Model 3 font fureur grâce à leur addition plutôt serrée, l’Allemande ne vise pas du tout à les concurrencer frontalement : avec sa longueur de 4,96 mètres et son prix de base fixé à 62 650€, elle cherche plutôt à représenter une alternative aux grandes routières électriques de chez BMW (i5), Mercedes (EQE) ou Tesla (Model S) qui sont encore plus chères qu’elle.

Pour convaincre davantage de clients, Volkswagen France a tout de même mis en place une remise assez conséquente pour cette ID.7. Elle ne concerne que la finition Style Exclusive à la vocation plus haut de gamme, affichée normalement à partir de 67 990€. Grâce à une réduction de 8 400€, la voilà désormais affichée au prix de 59 590€ (soit -12,35%). C’est-à-dire au-dessous du prix de l’ID.7 d’entrée de gamme moins équipée.

Toujours très au-dessus de la limite du bonus

La Volkswagen Id.7 reste trop chère pour bénéficier du bonus écologique de 5 000€ malgré cette remise assez généreuse, mais elle devient tout de même un peu plus compétitive avec son moteur de 286 chevaux et ses batteries de 77 kWh de capacité. A noter que le site internet de Volkswagen France affiche curieusement un prix de 60 490€ remise de 8 400€ déduite et non pas 59 590€. Nous avons contacté Volkswagen France pour connaître l’explication de cette différence mais pour l’instant, nous n’avons pas eu de réponse.