Les Marseillais surpris par une mystérieuse monoplace

Les groupes Facebook destinés à avertir les autres automobilistes des accidents, embouteillages et autres événements routiers sont parfois l'occasion de dénicher quelques pépites. La preuve avec ces différents internautes publiant sur la toile des images insolites d'une Formule 4 en balade en bord de mer à Marseille.

Sur les photos publiées par les passionnés Anthony et Serge, la monoplace s'illustre en plein tournage sur la célèbre Corniche Kennedy rejoignant la statue de David sur les plages du Prado à la plage des Catalans. Difficile de croire à une simple excursion pour prendre illégalement l'air marin. L'auto se signale en effet par des sponsors Samsung, un numéro 19 et le nom SCH. Avec ces éléments, les hypothèses fusent : est-ce le rappeur marseillais croisé lors de la réalisation de son prochain clip ? Cette voiture a-t-elle un lien avec le prochain GP Explorer organisé par Squeezie ? Le fruit de ce tournage combinera-t-il les deux ? La réponse dans quelques jours.

Tout s'éclaircira d'ici le 9 septembre 2023

Pour rappel, la première édition du GP Explorer fut un véritable carton. Près de 2,8 millions de spectateurs en ligne et non moins de 40 000 personnes dans les tribunes du mythique circuit Bugatti suivaient cette course surprenante uniquement composée dans les baquets de réalisateurs, vidéastes, influenceurs et youtubeurs. De quoi créer une petite révolution dans le paysage du sport automobile avec un alignement de Formule 4 sur la grille de départ. Le prochain épisode se déroulera le 9 septembre prochain avec un nouveau format aux mêmes endroits : Twitch et le Mans.

Images de la galerie : Serge