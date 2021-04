Les "Matchbox" font aussi leur transition écologique

L'automobile peut-elle faire sa transition écologique sans que la "petite" automobile ne la fasse ? Visiblement, le sujet du développement durable touche aussi des secteurs du loisir associés à l'auto. Le fabricant Matchbox, spécialisé dans la fabrication de miniatures plastiques de voitures, annonce une série de modèles utilisant près de 100 % de matériaux recyclés.

Matchbox suit la tendance avec une première série d'autos utilisant du zinc et du plastique recyclés. Seul un petit pourcent d'acier nécessaire à certaines pièces n'est pas recyclé. L'emballage, lui aussi, se veut "eco-friendly" puisqu'il ne contient plus de plastique : il est fait de fibres de bois et de papier.

Et Matchbox est allé jusqu'au bout de sa démarche : les premières miniatures à matériaux recyclés sont des voitures "vertes". BMW i3 et i8, Nissan Leaf, Toyota Prius ou encore Tesla Roadster seront les premières séries lancées dans ces matériaux et emballages spéciaux. Matchbox précise que les autres séries suivront dans le futur pour adopter ces procédures de fabrication.

A partir de 2030, Matchbox prévoit de n'utiliser que des matériaux durables et recyclés pour ses produits et ses emballages. Rappelons que l'entreprise est la propriété du géant américain du jouet Mattel, qui possède aussi, entre autres, Hot Wheels.