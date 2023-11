Les mauvaises surprises de l'autoroute A79 sans barrières de péage

On en parlait déjà au début de l’automne, lorsque quelques usagers de l’autoroute A79 estimaient avoir été piégés par le manque d’information sur la nouvelle portion d’autoroute sans barrière de péage placée dans l’Allier entre Digoin, Moulins et Montluçon. Cette portion possède un système enregistrant automatiquement les plaques d’immatriculation des véhicules qui la traversent et impose de verser ensuite le montant du péage sur le site internet de l’autoroute (ou via des bornes spéciales placées sur les aires de repos le long de l’autoroute). Lorsque le paiement n’est pas effectué dans les 72 heures, une amende forfaitaire est ensuite envoyée à l’adresse mentionnée sur la carte grise des véhicules en question.

D’après les journalistes du Parisien, on dénombre pas moins de 180 000 factures impayées après un an de service de cette fameuse portion sans barrières de péage de l’autoroute A79. Soit environ 80 000 dossiers de pénalité enregistrés par l’opérateur Aliae qui débouchent sur une amende dont le montant peut atteindre 375€. De quoi réserver une très mauvaise surprise pour des utilisateurs qui ignoraient parfois circuler sur une autoroute à péage, malgré la signalisation adaptée sur la portion.

5% d’utilisateurs qui ne savaient pas

D’après le directeur de la société APRR (Autoroutes Paris-Rhin-Rhône) interrogé à ce sujet par les journalistes du Parisien, ces factures impayées couvrent un total de 5% du nombre total d’usagers de cette portion d’autoroute depuis la mise en place de ce système. Il précise que le délai de règlement du péage avant amende a été augmenté de 72h à 15 jours pour aider les utilisateurs à se familiariser avec le système. L’an prochain, des systèmes similaires doivent être installés sur les autoroutes A13 et A14. Attention donc si vous empruntez ces itinéraires…