Le paradoxe se lie à hauteur d’homme ou de selle. Tandis que la mairie de Paris s’apprête à déboulonner près de 1 800 grands panneaux directionnels automobiles hérités des années 1970-1980, jugé obsolètes et encombrant à l’ère du GPS, le paysage urbain ne semble pourtant pas gagner en sobriété.

Partout en France, la promesse du désengorgement visuel des trottoirs se heurte à une réalité nouvelle. À mesure que l’on efface les repères conçus pour les automobilistes, une forêt de nouveaux signaux dédiés aux mobilités douces vient occuper le terrain.

Si l’ampleur du geste parisien surprend -suppression de 1 800 panneaux de signalétique directionnelle automobile, comme évoqué par Le Parisien ce mercredi - la logique traverse aujourd’hui l’ensemble des politiques urbaines françaises.

Depuis plus d'une décennie les municipalités engagent un mouvement de reconquête de l’espace public aux dépens de l’automobile. Dans les centres historiques, le déploiement massif des réseaux cyclables a rendu caduc des milliers d’itinéraires routiers pensés pour le transit automobile.

Ce désengagement s’accompagne d’un déséquipement et d’une recomposition de la signalétique visuelle. La ville post-voiture ne rime pas avec une disparition de la règle, mais elle en change simplement le destinataire.

Une nouvelle grammaire s’impose au bord du bitume. La signalisation des ZFE des Zones à trafic limité ou encore les es panonceaux « M12 » autorisant les cyclistes à franchir les feux rouges, les feux mixtes piétons-cycles, ou les indications directionnels piétons ont fleuri sur les trottoirs.

Cette abondance pose néanmoins la question de la lisibilité globale de l’espace public. Malgré leur élargissement, les trottoirs sont quasi saturés.

En effaçant les grands repères routiers, Paris tourne la page de l’époque automobile. Mais confirme que même débarrassée de ses vieux panneaux, la ville peine encore à se passer d’indicateurs. Pourtant cyclistes et piétons peuvent aussi se servir de leur GPS. Ce qu’ils ne manquent pas de faire.

Plusieurs villes, comme Bohmte en Allemagne, ou le quartier de South Kensington à Londres ont tout simplement supprimé l’ensemble de la signalétique routière. Des « espaces partagés », sans panneaux, ni feux, dans lesquels personne ne semble désorienté ou paumé.