Les pompiers de Paris plus rapides grâce aux pistes cyclables ?

Le 9 février dernier, un certain EmmanuelSPV publiait sur Twitter l’infographie visible ci-dessous. L’image en question montre la photo d’une fourgonnette de pompier en intervention dans la ville, en train de rouler sur une piste cyclable. Elle affirme que le délai de présentation sur intervention moyen en 2022 des pompiers de Paris n’était plus que de 6 minutes et 15 secondes, au lieu de 7 minutes et 23 secondes en 2019. Le commentaire de l’image se questionne sur un lien entre ce délai d’intervention réduit et l’évolution du nombre de pistes cyclables dans la ville, en augmentation depuis quelques années.

Contacté à ce sujet, le service presse des pompiers de Paris explique ne pas être à l’origine de cette infographie, qui présente une erreur : le délai moyen de présentation sur intervention en 2019 des pompiers de Paris était de 7 minutes et 46 minutes et non pas de 7 minutes et 23 secondes comme c’est écrit dans l’image. Par ailleurs, le service presse dément tout lien prouvé entre l’augmentation du nombre de pistes cyclables dans la capitale et la baisse de ce délai moyen d’intervention.

Un lien probable

Le service presse précise cependant que ce lien reste possible, sachant que les « pompiers de Paris passent partout où ils peuvent afin de gagner le maximum de temps possible lors de leurs interventions ». Il est donc fort possible que ces nouvelles pistes cyclables, dont certaines ont largement la taille d’accueillir un véhicule d’intervention des pompiers, permettent effectivement aux pompiers de gagner du temps lorsqu’ils sont appelés quelque part. Quoi qu’il en soit, la réduction du délai de présentation sur intervention est importante puisqu’elle atteint 1 minute et 31 secondes en seulement trois ans.