Les prévisions de circulation de Bison Futé pour le week-end de la Toussaint

Pour ses traditionnelles prévisions de circulation, Bison Futé étend exceptionnellement la période jusqu’à mardi 1er novembre prochain, jour de la Toussaint habituellement marqué par de nombreux déplacements. Avant cela, le second week-end des vacances scolaires, une pause commune une fois n’est pas coutume, à toutes les zones de France, ne s’annonce pas particulièrement chargé sur les routes.

Vendredi 28 octobre, le trafic sera très dense en Île-de-France dans le sens des départs, en direction des différentes barrières de péage, notamment pour les autoroutes A13, A10 et A6 ainsi que sur le Boulevard Périphérique et l’A86 dès la fin de la matinée. Elles se prolongeront jusqu’en fin de soirée avec un pic prévu entre 17h et 19h.

Dans le sens des départs, vendredi est classé Vert au niveau national, et Rouge en Île-de-France. Dans le sens des retours, c’est Vert pour toute la France.

Samedi 29 octobre, le trafic sera légèrement plus faible en Île-de-France mais les encombrements devraient être répartis tout au long de la journée, principalement entre 10h et 20h. Les principaux axes de la zone ouest, notamment l’A10, l’A11 et l’A13, et les grandes agglomérations devraient également connaître des difficultés de circulation.

Dans le sens des départs, le samedi est classé Vert au niveau national, et Orange en Île-de France ainsi que dans le Grand Ouest. Dans le sens des retours, il est Vert.

Mardi 1er novembre, la circulation sera dense dès le début de l’après-midi en direction de l’Île-de-France. Les retours s’étaleront d’une manière générale entre midi et le début de soirée. Les autoroutes A10, A6 et A13 devraient connaître des difficultés très importantes en milieu d’après-midi.

Le jour de la Toussaint est annoncé Vert au niveau national dans le sens des départs comme des retours, et Orange dans le sens des retours en Île-de-France.

Les conseils de conduite de Bison Futé

Dans le sens des départs

Vendredi 28 octobre

- quittez ou traversez l’Île-de-France et les grandes métropoles avant 12h

Samedi 29 octobre

- quittez ou traversez l’Île-de-France avant 8h

- éviter l’autoroute A13, entre Rouen et Caen, de 11h à 16h

- évitez l’autoroute A11 entre Paris et Nantes, de 10h à 12h

- évitez l’autoroute A10, entre Paris et Poitiers, de 10h à 16h

Vous pouvez consulter toutes les prévisions de circulation détaillées sur le site de Bison Futé.