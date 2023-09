Les prix élevés n'altèrent pas le marché automobile

Si la météo n’était pas toujours clémente pendant la période estivale, le soleil était au beau fixe dans les show-room. Après un mois de juillet en hausse de 15 %, le score atteint 24 % pour le mois d’août, selon les chiffres publiés par AAA Data.

Au total, 113 599 voitures particulières ont trouvé preneur le mois dernier, contre 91 403 sur le même mois de 2022. Les modèles hybrides ont le vent en poupe avec + 39 % d’immatriculations, mais les versions rechargeables séduisent encore plus : + 41 %. Néanmoins, ces dernières ne représentent que 9 533 unités sur les 36 688 hybrides vendues au total. À ce jour, les hybrides représentent 32 % de part de marché. Ces chiffres s’expliquent également par l’offre des constructeurs, qui ont dans leur gamme de plus en plus de modèles profitant de cette technologie. Ce sont Renault, Toyota et Hyundai qui s’octroient les meilleures ventes pour ce mois d’août.

Si les modèles mélangeant l’essence et l’électricité sont en forme, ceux qui fonctionnent uniquement aux Watts affichent une meilleure santé encore. Avec + 60 % pour le seul mois d’août, ils mettent tout le monde d’accord. Cependant, il faut relativiser ce chiffre puisque 19 655 exemplaires ont été écoulés et ils représentent 17 % de part de marché.

Le marché est toujours dominé par l’essence avec 38 % des parts (hausse de 22 % avec 42 746 unités en août), et le diesel poursuit son déclin et ne représente que 9 % des parts (- 29 % et 10 221 ventes).

Quant au marché de l’occasion, il a de quoi jalouser celui du neuf, mais il est également en progression, de 2,5 %. Face aux prix élevés pratiqués, les automobilistes se dirigent davantage vers les modèles âgés de 5 à 10 ans (+ 6,7 %) et ceux ayant plus de 10 ans (+ 4,4 %). À l’opposé, les voitures de moins de 5 ans sont moins courues (- 3 %). Au total, 373 119 transactions ont eu lieu en août.

Des voitures toujours de plus en plus chères

Selon AAA Data, le prix moyen d’achat d’une voiture neuve s’élève à 35 118 € au premier semestre 2023, soit une hausse de 8 %. Les modèles hybrides rechargeables sont les plus chers avec un tarif moyen de 58 717 €, accusant une augmentation de 10 % par rapport au premier semestre 2022. Même sanction pour les diesel, les électriques sont un peu moins impactées avec + 8 % et les hybrides simples accusent une hausse de + 7 %

La responsable intelligence marché de AAA Data, Marie-Laure Nivot, se veut plutôt rassurante : « L’électrification des véhicules, la réduction des émissions polluantes et les technologies pour rendre la conduite confortable et plus sécurisée poussent, nettement, les tarifs des voitures neuves à la hausse. Les prix devraient, vraisemblablement, commencer à se stabiliser quand le marché aura gagné en maturité. » Néanmoins, la maturité du marché n'est pas le seul facteur pour que les prix se stabilisent.