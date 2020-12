Les propriétaires d'hybrides rechargeables et d'électriques aux anges

96% des utilisateurs de voitures électriques ou hybrides rechargeables se disent satisfaits de leur achat, si l’on en croit la récente étude réalisée par l'institut de sondage IPSOS pour le compte de l’Avere (Association nationale pour le développement de la mobilité électrique). Ce sondage mené par Internet auprès d'un échantillon de 3 643 propriétaires de véhicules électriques et hybrides rechargeables a été constitué sur la base des immatriculations enregistrées en préfecture avec une répartition pratiquement équitable de leur de leur lieu d’habitation (33% en grande ville, 25% en milieu rural, 21 % en petite ville et 21 % en ville moyenne).

Sur un marché automobile en recul (-27 %) par rapport à l’an dernier, les véhicules branchés continuent leur progression. Ils ont représenté 14, 77 % des immatriculations le mois dernier. La voiture électrique s’accapare 7,64 % du marché du neuf, avec 9 629 immatriculations devant les hybrides rechargeables qui restent très proches avec 8 985 immatriculations et 7.13 % de parts de marché.

Un taux de satisfaction record

« Nous n'observons que très rarement, voire jamais, de tels taux de satisfaction dans nos consultations » estime Federico Vacas, Directeur adjoint du département opinion d'Ipsos en charge de l'enquête. Les personnes interrogées sont notamment comblées par les caractéristiques de leur voiture (à 91 %), par le coût d'entretien peu élevé d'un véhicule électrifié (à 84 %) ou encore par la qualité de conduite qu'elle leur procure puisque « 82 % ont adopté une conduite éco-responsable » à la suite de leur achat.

Plus de la moitié possède une véhicule thermique en complément

Pour 94% des sondés le « véhicule électrifié » remplit les usages d'un modèle thermique équivalent. Il n’est toutefois pas précisé dans l’étude la part de l’électrique et de l’hybride rechargeable, les deux énergies sont regroupées dans l’appellation « électrifiée ». Mais une chose est sûre, pour 81% il s’agit de leur moyen de transport principal avec toutefois un pourcentage qui tombe à 48 % quand il s’agit de partir en vacances. On apprend aussi et surtout que plus de la moitié des utilisateurs interrogés possèdent en complément un véhicule essence ou diesel. Pour autant, 71 % d'entre eux font de leur voiture électrique ou hybride rechargeable leur véhicule principal.

Des raisons d'achat principalement économiques

La principale raison d’achat est d’ordre économique, l’Avere expliquant que plus de la moitié (sans donner de chiffre) des propriétaires a sauté le pas grâce aux incitations fiscales (bonus écologique, prime à la conversion, aides locales...). Les raisons comme « protéger l'environnement, faire des économies, bénéficier d'une meilleure qualité de conduite » arrivent au second plan.

La recharge publique : talon d’Achille

Les propriétaires de véhicules électrifiés expliquent les recharger entre minimum 3 et plus de 6 fois par semaine pour 74% des utilisateurs de véhicules hybrides rechargeables et entre 1 et 4 fois par semaine pour 68% d'utilisateurs de véhicules électrique. 70 % d'entre-eux peuvent recharger leur voiture à domicile. Quand les propriétaires ne peuvent pas recharger à domicile, c'est très souvent parce qu'ils ne disposent pas de place de stationnement personnelle (à 43 %). En revanche, 68 % des utilisateurs interrogés se déclarent aujourd'hui insatisfaits des bornes de recharge ouvertes au public en raison des pannes trop fréquentes ou du stationnement de véhicules thermiques sur des places dédiées à la recharge.