Les villes françaises où il ne fait pas bon stationner

Paris, ville la plus embouteillée de France, et ville la plus chère pour le stationnement ! Décidément, la capitale n'est pas franchement l'amie des automobilistes, et l'étude de Zenpark le prouve. Le spécialiste de l'innovation du stationnement (qui propose notamment un système de partage de stationnement, pour bénéficier de tarifs préférentiels) dévoile le Top 10 des villes françaises où le stationnement est le plus cher.

Réduction du temps de stationnement, augmentation du tarif à l'heure et surtout augmentation du FPS (Forfait post stationnement), tout ceci mis bout à bout entraîne un coût parfois prohibitif pour les autos en ville. Et ce depuis début 2018, date à laquelle les métropoles ont la main sur le prix du stationnement, qui est ainsi variable selon les villes et les politiques décidées par les municipalités.

Sans surprise, c'est Paris qui arrive en tête avec un tarif moyen à 5€ de l'heure, et même 6€ de l'heure dans l'hypercentre en zone 1. Paris devance (très largement) Bordeaux (2,1€ de l'heure), Grenoble, Nantes, Rennes, Marseille, Lyon, Lille, Montpellier et Strasbourg.