Les voitures s’invitent au cinéma et dans les clips musicaux de toutes les époques. Caradisiac revient sur quelques-unes de ces apparitions dans la culture pop, au grand écran ou dans des productions parfois plus pointues. La musique et les voitures cool, ça va parfois très bien ensemble !

Nous sommes en novembre 2000. Jennifer Lopez s’impose déjà comme l’une des stars internationales de la musique, portée au rang d’idole mondiale après le succès de son premier album « On the 6 » sorti en 1999. Elle enchaîne désormais les hits à la radio et les concerts, avec des clips aux moyens énormes pour la diffusion sur MTV et toutes les autres chaînes qui passent parfois ce genre de contenu (y compris chez nous sur M6). Première chanson de son second album à sortir (« J-Lo » qui arrivera en 2001), « Love just don’t cost a thing » raconte l’histoire d’une fille qui refuse de se laisser entretenir par un homme très riche.

Les voitures en musique : l’Aston Martin DB7 de Jennifer Lopez

« Tu penses que je vais conduire ta Mercedes ? », dit-elle dans la chanson. Et dans le clip, elle ne roule justement pas en Mercedes mais plutôt dans l’une des plus belles voitures de l’époque, une Aston Martin DB7 Volante grise qu’elle finit par abandonner près d’une plage dans les Caraïbes proche de Miami. L’exemplaire en question est une DB7 Volante de 1998, équipée d’un six cylindres en ligne compressé de 3,2 litres développant 340 chevaux. il s’agit d’ailleurs d’un exemplaire conçu dans une série limitée Alfred Dunhill Edition de 80 exemplaires aux Etats-Unis, avec une montre Dunhill Millennium montée au tableau de bord. Dans sa volonté de se défaire de tout ce qui relève du matériel et de la superficialité, Jenifer Lopez la délaisse en même temps que ses bijoux en or et son sac à main. Son amour n’a pas de prix, martèle-t-elle.

La voiture a été revendue l’année dernière

Cet exemplaire se situe de nos jours en Europe, il a été vendu en octobre dernier en Allemagne pour le prix de 40 250 euros, comme l'ont rapporté les journalistes de Hagerty, et affichait à ce moment 24 000 kilomètres au compteur. Jennifer Lopez avait donc raison de relativiser la valeur de la voiture dans son clip, puisqu’elle a perdu plus de la moitié de son prix neuf en deux décennies…

A noter que l’Aston Martin Db7 a été vu dans d’autres productions cinématographiques et musicales au début du siècle : la série télévisée Smalville en voiture de Lex Lutor, le film Roméo doit mourir, X-Men, Johnny English ou encore le très oubliable « l’Amour n’a pas de prix » en 2003 avec encore Jennifer Lopez. Elle a été remplacée au catalogue d’Aston Martin par la splendide DB9 en 2004, une auto également très appréciée dans les clips américains.