Les voitures jaunes sont celles qui se revendraient le mieux

Mieux vaut privilégier les teintes classiques comme le gris ou le noir. Voilà ce que considèrent souvent les professionnels de l’automobile qui espèrent revendre le plus facilement possible des voitures. Chez nous en France et en Europe, c’est d’ailleurs le gris qui a la préférence de la majorité des acheteurs devant le noir et le blanc, un trio de couleurs qu’on retrouve dans le haut du classement à peu près partout ailleurs sur les autres marchés du monde.

Mais cela signifie-t-il pour autant qu’une voiture grise se revend mieux qu’un véhicule d’une autre couleur ? Pas du tout, d’après une étude publiée par ISeeCars. A la suite d’une analyse sur 1,6 million de véhicules américains datant de 2019 et revendus entre août 2022 et mai 2023, il en ressort que les voitures ayant la meilleure valeur de revente sont les jaunes : elles ne perdraient en moyenne que 13,5% de leur valeur neuve, soit en moyenne une décote de 6 588 dollars (6 069€). C’est mieux que le beige (décote moyenne de 17,8%), le orange (décote moyenne de 18,4%), le vert (19,2%), le rouge (20,6%), le blanc (21,9%), le bleu (22%) et le gris à 22,5%. D’après cette même étude, tous les autres coloris décotent plus que la moyenne du marché à 22,5%.

Des résultats contre-intuitifs

Cette étude prouverait donc que contrairement à ce qui est souvent considéré, les coloris les plus classiques ne seraient pas ceux qui conservent la meilleure valeur résiduelle. Évoquons tout de même l’existence d’un biais probable : sachant qu’il existe beaucoup moins de voitures jaunes que de modèles blancs ou gris aux Etats-Unis (moins de 1% du marché contre respectivement 30% et 20%), il est possible que les voitures jaunes en question soient des modèles plus exclusifs qui auraient une meilleure valeur de revente quelle que soit leur couleur. On voit beaucoup plus souvent des Porsche jaunes que de classiques berlines familiales jaunes…