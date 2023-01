Les automobilistes préfèrent le gris (et c'est un peu triste)

Vous possédez une voiture peinte dans un coloris sortant de l’ordinaire ? Vous êtes presque seul. Il suffit de jeter un coup d’œil dans nos rues pour constater que l’immense majorité des voitures sont grises, blanches ou noires. Et l’étude annuelle de la société américaine Axalta, un grand producteur de peinture automobile, le rappelle : comme en 2021, les choix des clients restent frileux et se concentrent vers les mêmes couleurs très passe-partout. Dans la plupart des grands marchés du monde, c’est d’ailleurs le blanc qui conserve la préférence des gens (en Amérique du Nord, en Amérique de Sud, en Afrique, en Asie, au Japon, en Chine, en Corée du Sud ou encore en Inde).

L’Europe fait figure d’exception, mais n’imaginez pas que les automobilistes du Vieux Continent sont des rebelles sans limites : leur couleur préférée est le gris pour 27% des autos peintes par Axalta. Le noir arrive second (22%) devant le blanc (21%). On note tout de même la présence du bleu (11%) en quatrième position, devant l’argent (9%) et le rouge (5%), seule vraie couleur « pétante » du classement commandée en nombre.

Un trio de couleurs indétrônables

Dans le monde, c’est donc le blanc qui s’impose pour 34% des clients des voitures peintes par Axalta devant le noir (21%) et le gris (19%). Voilà pourquoi les concessionnaires sont si timides à l’idée de présenter des voitures arborant des teintes plus chaleureuses, persuadés que ces couleurs nuiront inévitablement à leur attractivité et leur valeur de revente. Les chiffres leur donnent en tout cas raison et il faut quasiment être un original pour préférer d’autres teintes. D’après les données d’Axalta, le gris, le noir et le blanc couvrent pas moins de 70% du marché européen. Cette part monte même à 74% dans le monde…