Quelles sont les couleurs préférées des automobilistes ?

Les constructeurs ont beau dévoiler leurs nouveautés avec des couleurs pimpantes (par exemple le vert pour la Peugeot 308 ou l'orange pour la Skoda Fabia), les automobilistes préfèrent toujours les teintes sobres. D'ailleurs, dans le monde, le blanc reste la couleur la plus choisie.

Selon le bilan 2021 de la société américaine Axalta, un des principaux producteurs mondiaux de peintures, le blanc a une part de marché de 35 %, en recul toutefois de 3 points. Son résultat est tiré vers le haut par l'Asie, où il atteint 45 % des ventes. C'est même 50 % en Chine. Le blanc est aussi très choisi en Afrique, avec 43 % de part de marché. Son plus faible score est en Europe, avec tout de même 23 %. Chez nous, cette teinte est plutôt appréciée pour les SUV et les utilitaires.

La deuxième couleur la plus choisie dans le monde est le noir, avec une moyenne de 19 %, en hausse de quatre points. Si le noir monte jusqu'à 22 % en Chine et en Europe, il ne séduit que 3 % des clients indiens. Vient ensuite le gris, avec une part de marché de 19 %. C'est cette couleur qui est la préférée des Européens. Sur le Vieux Continent, elle représente 27 % des achats. En Asie, ce n'est que 13 %. Axalta a toutefois séparé la teinte argent, qui représente à elle seule 9 % des ventes mondiales. En Amérique du Sud, c'est carrément 23 %.

La première teinte un peu plus chatoyante, c'est le bleu, avec 8 % de part de marché. Le bleu a plutôt la cote en Europe (11 %, un point en plus en un an). On trouve ensuite le rouge, 5 % en moyenne avec un pic à 8 % en Amérique du Nord. Le beige/marron atteint 3 %. Le vert et le jaune se contentent d'1 %.