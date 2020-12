Lexus annonce une nouvelle plateforme de véhicules électrifiés

Lexus annonce un nouveau concept-car (à découvrir début 2021) qui ne sera pas qu'un exercice de style : il annonce aussi et surtout une toute nouvelle plateforme de voitures électrifiées, 100 % électriques ou hybride. Elle prend le termpe de Direct4, et comme son nom l'indique, elle repose sur une architecture à quatre roues motrices. Mais à l'inverse de certains constructeurs qui ont choisi de partir sur une feuille déjà existante, ici, il y a bien un moteur par essieu, chacun gérant les deux roues avec distribution du couple.

Rien de bien surprenant sur le papier, puisque c'est ce que font plusieurs autres constructeurs haut de gamme avec deux moteurs sur un voiture électrique. Si la distribution du couple entre essieux avant et arrière pourra être gérée plutôt finement, il n'en sera peut-être pas autant des roues gauche/droite sur chaque essieu.

En effet, seuls Tesla et Audi ont pour l'instant des configurations à trois moteurs, avec deux sur le train arrière pour gérer indépendamment roue gauche et droite, et avoir un système finalement aussi réactif, ou presque, qu'un différentiel mécanique autobloquant.