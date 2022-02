Location : Arval revendique 6,4 % de croissance sur un an

Alors que les ventes de voitures au niveau mondial, et surtout européen, sont actuellement au plus bas, il semblerait a contrario que la crise des semi-conducteurs n’ait pas eu, en 2021, d’impact négatif sur l’activité d’Arval, l’un des experts internationaux de la location de véhicules.

Location aux particuliers : + 24 % sur un an

En 2021, le groupe dit avoir comptabilisé 1,4 million de véhicules en location à travers la trentaine de pays dans lesquels il est implanté. Cela représenterait une croissance de 6,4 % par rapport à l’exercice 2020. Arval ajoute avoir enregistré une hausse des commandes de l’ordre de 15 % par rapport à 2019 et que 30 % des nouvelles commandes ont concerné des modèles électrifiés.

Dans le communiqué qu’Arval publie ce 9 février, il apparaît également que le marché entreprise, avec 1,032 million de véhicules en circulation sur la planète, a constitué l’an dernier encore le principal booster pour la filiale de BNP Paribas. Dans le même temps, et dans une moindre mesure, la clientèle des particuliers a confirmé son engouement pour les formules de location, qu’elles soient longue ou moyenne durée. Le loueur évoque « un bond » global de 24 % à destination de cette cible.

La mobilité comme marqueur durable

Il faut retenir aussi de ce bilan officiel l’intérêt grandissant pour la location de vélos. Arval affirme en effet que les contrats ont augmenté de 54 % sur un an. Le loueur y voit là, parmi d’autres services (plateforme d’autopartage, offre de conseils, etc.) mis en place récemment, le signe qu’il s’impose non plus seulement en tant que loueur de véhicules mais plus largement en tant qu’acteur de la mobilité durable, pas peu fier, au passage, de récolter les premiers fruits de son plan stratégique « Arval Beyond ».

L’activité d’Arval en 2022 devrait, selon son PDG Alain van Groenendael, suivre la même trajectoire qu’en 2021. « C’est une année qui s’annonce très dynamique pour Arval et pour le secteur de la mobilité en général. Nous comptons bien garder le cap : nous bénéficions d’un plan efficace et de bases solides, ce qui conforte notre pleine confiance pour l’avenir », indique-t-il.

Sachez enfin que plusieurs autres leaders de la location, à l’image de Leaseplan ou d’Alphabet, nous ont confié qu’ils dévoileraient quant à eux leurs bilans 2021 dans le courant du mois de mars.