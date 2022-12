Location de voitures : les tarifs n'en finissent pas de s'envoler

C'est bien connu, plus l'offre est rare, la demande élevée, plus les prix explosent. Ce mécanisme bien connu de tous les économistes n'en finit pas de se reproduire et ce dans plein de domaines. Celui de la location ne déroge pas à cette règle.

En effet, en raison de la baisse de la production des voitures neuves, les loueurs voient leur stock de véhicules disponibles fondent comme neige au soleil et ce phénomène est encore plus flagrant actuellement avec la période des fêtes de fin d'année. Ainsi, la demande est en hausse d'en moyenne 20 % pour les deux semaines de la fin d'année, par rapport à la première moitié du mois de décembre. Conséquence mécanique de ces deux phénomènes, le prix des locations augmente fortement : + 27 % par rapport à fin novembre et + 18% en comparaison avec les vacances de Noël 2021. En moyenne, il faut compter 492 euros pour une location d'une semaine, mais attention, les prix diffèrent aussi suivant la localisation en allant de 441 euros à Lyon, à 548 euros à Paris et jusqu'à 729 euros à Marseille.

Même si ce sont les citadines qui sont le plus recherchées, beaucoup d'autres modèles sont prisés à l'image des SUV ou des voitures plus imposantes très pratiques pour partir en famille avec enfants et bagages.

Il faudra donc être prêts à casser une nouvelle fois sa tirelire, mais courage la situation devrait s'améliorer en 2023.... peut être.