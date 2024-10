Looks rétros et prix plancher ? Le Citroën C3 et VW New Beetle s’affrontent

Lancée en 1985 par la Nissan BE-1 qui a donné des idées à bien des constructeurs, la mode du néo-rétro en connu son envol avec la Mazda MX-5 en 1989. Mais il faudra attendre 1998 pour la voir adoptée par un constructeur européen, en l’occurrence Volkswagen qui propose une resucée de sa mythique Coccinelle, la New Beetle. Commercialisée chez nous en 1999, elle est chère mais désormais, elle se dégotte à des prix similaires à ceux d’un modèle bien moins haut de gamme : la Citroën C3.

La française n’a pas été présentée comme néo-rétro, et pourtant ! Toute sa ligne, certes très moderne, est une référence à un autre mythe, bien de chez nous celui-ci, la 2CV. Compactes, lookées et nanties de plus de 100 ch, nos deux rivales inattendues restent très abordables. Laquelle vous correspond-elle le mieux ?

Les forces en présence

Citroën C3 1.6 (2002 - 2009) berline 3 ou 5 portes, 4 cylindres en ligne, 1,6 l, 110 ch, 1 065 kg, 192 km/h, à partir de 2 500 €.

Volkswagen New Beetle 1.6 (2000 - 2010) berline 3 portes, 4 cylindres en ligne, 1,6 l, 102 ch, 1 205 kg, 179 km/h, à partir de 2 000 €.

Présentation : elles jouent sur la corde sensible

Difficile d’imaginer design plus blafard que celui de la Saxo ! On finit par en avoir conscience chez Citroën, où l’on décide de changer son fusil d’épaule. Sa future citadine aura un style fort, inspiré de celui d’un mythe français : la 2CV. L’idée n’est pas nouvelle, Chrysler l’ayant testée en 1996 avec son concept CCV, mais elle se révèle valide, le néo-rétro ayant été remis à la mode.

Seulement, la genèse esthétique de la remplaçante de la Saxo s’avère chaotique, de querelles internes en prototypes loupés. Si brillant fût-il, le concept créé par Donato Coco et son équipe de designers, le C3 Lumière en 1998, n’est pas immédiatement retenu pour la production. Réutilisant une appellation en C, typique de Citroën dans les années 20/30, il finit par avoir le feu vert et débouche sur un modèle de série remarquablement proche : la C3, apparue en 2001.

Commercialisée en 2002, elle étrenne, sous sa carrosserie moderne mais comportant bien des références à la 2CV (ailes arrondies et proéminentes, pavillon courbé, trois vitres latérales, projecteurs surplombant la grille de calandre), une plate-forme qui servira jusqu’à la première Peugeot 208.

En revanche, par ses trains roulants, la C3 fait plonger Citroën dans classicisme déprimant associant des jambes McPherson avant à un essieu de torsion arrière. Sous le capot, on retrouve les très appréciés moteurs TU, de 1,1 l de cylindrée à 1,6 l. Ce dernier bénéficie d’une culasse à 16 soupapes qui en porte la puissance à 110 ch : il emmène la C3 à quelque 192 km/h, pour 0 à 100 km/h en 9,7 s. Vive, la citadine préfère pourtant jouer la carte du confort, bénéficiant d’ailleurs d’un bel équipement.

En effet, la C3 1.6 n’est proposée que dans les finitions supérieures : la SX Pack Ambiance à 13 150 € (18 700 € actuels selon l’Insee), incluant l’ABS, les airbags, la sellerie velours, les vitres et rétros électriques, et la radio CD. Facturée 14 050 €, la Pack Clim ajoute la clim et les antibrouillards.

Enfin, à 14 850 €, l’Exclusive se pare du régulateur de vitesse, de la clim auto, des détecteurs de luminosité et de pluie, du volant cuir, du tiroir sous les sièges, du radar de recul, des rétros dégivrants… Riche ! En sus, une boîte robotisée Sensodrive est proposée, tout comme le toit ouvrant panoramique en verre et les jantes en alliage.

La C3, originale et pas trop chère, entame une belle carrière, si bien qu’elle va très peu évoluer. En 2004, une version d’allure sportive VTR s’ajoute (en fait une Pack Clim avec une décoration dynamique et des jantes de 16), puis en XTR, maquillée façon SUV. En 2005, la C3 bénéficie d’un restylage léger qui améliore surtout la finition et enrichit l’équipement. La C3 1.6 disparaît fin 2009, au lancement de la C3 de 2è génération.

Volkswagen sera le premier constructeur généraliste européen à surfer sur la mode du néo-rétro. Il faut dire que la voiture la plus vendue de l’histoire porte son logo : c’est la Coccinelle. Forcément, elle parle à énormément de monde, en Europe comme en Amérique, où elle a connu un succès phénoménal… Ainsi dès 1994, les designers Freeman Thomas et J May, œuvrant au studio américain de VW, produisent un proto inspiré de la Cox, la Concept One qui est exposée au salon de Detroit en janvier 1994.

Vu l’enthousiasme du public, décision est rapidement prise de le produire. Pour la Coccinelle du 21e siècle, on retient la plate-forme PQ34 qui servira à la future Golf IV et à l’Audi TT (dessinée par les mêmes Thomas et May, et qui reprend bien des éléments de style de la Concept One), notamment.

Révélé fin 1997, le modèle définitif adopte une dénomination obscure pour le Français : New Beetle. Cela signifie « Nouvelle Coccinelle », comme l’apprendront les plus anglophobes de nos compatriotes. La VW, fabriquée au Mexique, est d’abord proposée aux USA où elle réalise un carton commercial. A tel point que cela retarde son arrivée en Europe, où le modèle, codé 9C, pointe le bout de son capot arrondi fin 1998.

Contrairement aux USA, elle est positionnée sur le vieux continent comme un modèle un peu chic proposé avec deux moteurs seulement (2,0 l essence de 115 ch et 1,9 l TDI de 90 ch) et doté de l’ESP en série, d’où des prix relativement élevés. Les ventes n’ont donc rien à voir, ce que le constructeur tente de contrecarrer en 2000 en ajoutant des blocs plus modestes, dont un 1,6 l atmo de 102 ch.

Pesant 1 205 kg, la New Beetle 1.6 n’est pas très vive (178 km/h au maxi, pour un 0 à 100 km/h effectué en 11,6 s) mais elle s’avère abordable : 109 900 F, soit 24 650 € selon l’Insee, avec la clim, les vitres et rétros électriques voire le double airbag en série. En 2001, une boîte auto à convertisseur est proposée en option, alors que dès 2002, on peut s’offrir sa New Beetle 1.6 en version luxueuse Carat (cuir, toit ouvrant, jantes alu, radio CD).

Par la suite, les prix vont légèrement baisser tandis que fin 2005, un restylage la rend plus agressive. Des séries limitées tenteront de booster sa carrière : Style, Génération et Design Edition en 2002, Miami et Pretty en 2004, Coast en 2009… La New Beetle de 1ère génération est remplacée en 2010, après avoir été produite à plus d’un million d’unités. Tout de même !

Fiabilité/entretien : des cœurs très solides

La Citroën C3 a causé pas mal d'ennuis en début de carrière : casses de ressort de suspension, boîtiers moteur à reprogrammer, problèmes vitres électriques, de Neiman, de jauge à essence, de clim, de moteur d’essuie-glace, de témoin d’airbag… Normalement, tout ceci a été résolu en garantie, mais des avaries subsistent !

Heureusement, bien entretenue (courroie de distribution à changer avant 100 000 km), la C3 1.6 peut compter sur son moteur increvable et sa boîte solide. A condition que ce ne soit pas une Sensodrive. Le changement de l'embrayage est plus complexe que sur une manuelle, et son actuateur pose des soucis. Plus grave, les pièces spécifiques deviennent difficiles à trouver. Pour le reste, la carrosserie résiste bien à la rouille (mais les vitres de phare en polyuréthane s'opacifient) et l’habitacle vieillit plutôt correctement.

Bien fabriquée et dotée d’organes éprouvés, la New Beetle 1.6 affiche une belle fiabilité d’ensemble si elle a été bien entretenue. Le moteur se révèle très solide, tout comme sa boîte automatique, alors que quelques rares unités manuelles ont souffert de roulements prématurément usés.

Toutefois, on relève pas mal de dysfonctionnements dans l’habitacle, qui vieillit certes très correctement (même si le ciel de toit finit par s'affaisser) : vitres électriques en panne, allumages erratiques de témoins…Tout se résout. Rien de particulier à signaler du côté des trains roulants, vieillissant classiquement, ni de la carrosserie, très bien protégée contre la rouille (mais évidemment pas inusable).

Avantage : Volkswagen. Malgré ses petits pépins, la New Beetle rafle la mise face à une C3 plus capricieuse en début de carrière.

Vie à bord : originales mais sans luxe

Design original et très sympa dans la C3, tout en rondeurs comme l’extérieur et dotée d’une instrumentation digitale. Seulement, la finition ne suit pas du tout, entre les plastiques durs et l’assemblage imprécis. Dommage, car les sièges sont très confortables (et dotés à l’avant d’accoudoirs individuels !), l’équipement se révèle intéressant et la luminosité très agréable.

L’espace disponible s’avère important à l’avant, nettement moins à l’arrière où les passagers pourront toutefois s’installer sans peine et profiter d’une banquette plutôt souple. On apprécie les espaces de rangement, notamment la double boîte à gants fermée. En sus, le coffre affiche un volume important pour une voiture de ce gabarit : de 305 l à 1 310 l.

Originalité également à bord de la Nioubitèle, où le tableau de bord reflète adroitement le look néo-rétro de l’extérieur. On apprécie aussi le soliflore ! Face à celui de la Citroën, cet habitacle, certes composé de plastiques durs, se révèle bien mieux fini, tant par la qualité des matériaux que leur assemblage.

La place abonde pour deux passagers, qui apprécieront les sièges par leur dessin plus que leur souplesse. La luminosité constitue également un point fort. En revanche, les places arrière se révèlent franchement rikiki : deux adultes ne pourront s’y installer que pour de très courtes distances ! De plus, en l’absence de portières, l’accès y est compliqué. De surcroît, avec un volume de 210 l (ou 770 l banquette rabattue), le coffre manque vraiment de capacité.

Avantage : égalité. Si on souhaite une voiture pour deux, on préférera la New Beetle, bien plus chic, mais si l’habitabilité est un critère important pour vous, optez pour la C3.

Sur la route : deux façons d’être paisibles

Grâce à son volant réglable dans les deux plans, la Citroën autorise une excellente position de conduite. Mais, l’instrumentation originale s’avère peu lisible, surtout le compte-tours. Pas encore trop lourde, et dotée d’un moteur très volontaire, la C3 propose des accélérations vives, soutenues par une boîte étant bien étagée et plaisante à manier.

En conséquence, cette citadine plutôt performante étonne par son agrément de conduite. Si la direction n’est pas très informative, et si le châssis n’est guère agile, au moins apparaît-il extrêmement sûr, alors que la suspension souple filtre efficacement les aspérités. De surcroît, à vitesse stabilisée, la C3 1.6, correctement insonorisée, est aussi à l’aise sur autoroute qu’en ville, et elle freine bien.

Volant réglable en hauteur et en profondeur également pour la Volskwagen, à la position de conduite au moins aussi bonne que dans la Citroën. Et son instrumentation est un peu plus lisible ! Seulement, plus lourde et moins puissante que la C3, la New Beetle affiche un tempérament bien plus tranquille. Très souple et doux, son moteur ne pétille pas vraiment, se conduisant plutôt sur le couple.

Malheureusement, le maniement de la boîte, lent, ne fait que confirmer ce tempérament. Le châssis ? Idem. Sans aucune agilité, il assure en matière de sécurité, mais le plaisir n’y est pas. Surtout que la direction ne raconte pas grand-chose, alors que l’amortissement, trop lâche, perturbe parfois la sérénité des passagers. La Volkswagen n’en demeure pas moins plaisante par sa bonne insonorisation, son confort très acceptable et sa douceur mécanique. Enfin, elle freine un peu mieux que la Citroën.

Avantage : Citroën. Plus vive et confortable, moins inerte de comportement, la C3 prend le dessus sur une New Beetle jouant avant tout le calme.

Budget : lookées mais peu chères

En très bon état, la C3 1.6 se déniche dès 2 500 €, en affichant près de 200 000 km. A moins de 150 000 km, comptez plutôt 3 500 €, contre 4 500 € pour rester sous les 100 000 km. Et pour 6 000 €, on trouve des exemplaires de moins de 50 000 km. La consommation moyenne ? Elle tourne autour de 7 l/100 km.

Etonnamment, la New Beetle 1.6 est moins chère que sa rivale, d’environ 500 € à état et kilométrage équivalents, sauf quand elle tombe sous les 100 000 km, où les prix deviennent nettement plus élevés que ceux de sa rivale : l’effet de la rareté. Quant à la consommation, elle surpasse d’1 l/100 km celle de la Citroën.

Avantage : Citroën. Plus chère à fort kilométrage, la Citroën devient plus abordable à moins de 100 000 km, mais elle consomme moins d’où sa victoire.

Verdict : une Citroën plus marrante et frugale

Avec le recul, on se demande si, dans son intérêt, Citroën n’aurait pas dû faire de la C3 un modèle exclusif de par son look, et la vendre plus cher avec une meilleure finition. En tout cas, voici une citadine aux influences rétro très bien dessinée, qui prend l’avantage sur sa rivale New Beetle par son confort, son habitabilité, son coffre, son comportement routier, ses performances et sa consommation. La VW réplique avec une fiabilité et surtout une finition supérieures, voire des prix plus abordables quand le kilométrage est élevé. Insuffisant.

Thème Avantage Fiabilité /entretien Volkswagen Vie à bord Egalité Sur la route Citroën Budget Citroën Verdict Citroën

> Pour trouver des annonces, rendez-vous sur le site de La Centrale : Citroën C3 1.6, Volkswagen New Beetle 1.6.