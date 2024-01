Lyon, première ville à mettre en place une taxe sur les SUV

Mauvais temps sur les possesseurs de SUV. Après avoir été évoqué à Paris, c'est finalement Lyon, qui va mettre en place la première une tarification spécifique pour ce type de véhicules et ce avant l'été a annoncé hier Gregory Doucet sur le réseau social X. « Avant cet été nous mettrons en place un nouveau tarif de stationnement. Plus juste, il prendra en compte la situation économique et sociale des usagers ainsi que le poids et l'impact global du véhicule sur le climat et sa place sur l'espace public ».

Ainsi, une fois mise en place, l'actuel tarif unique pour les résidents de 20 euros par mois va être remplacé par trois tranches de prix. La première, appelée « tarif réduit » au prix de 15 €, va concerner les familles nombreuses (trois enfants et plus), les résidents aux faibles revenus et les véhicules thermiques de moins d'une tonne et électriques de moins de 2 200 kg. Cette tranche représente selon la municipalité une famille sur deux mais seulement 20 % des automobilistes. La seconde tranche dite « standard » sera au prix de 30 euros par mois. elle concerne les modèles thermiques pesant entre 1 000 à 1 725 kg. Enfin, la dernière nommée « majorée » (45 €) sera dédiée aux véhicules thermiques de plus de 1 725 kg, aux hybrides rechargeables de plus de 1 900 kg et aux véhicules électriques de plus de 2 200 kg. En clair, une augmentation des prix est à prévoir pour 80 % des utilisateurs des secteurs résidents.

À noter que les professionnels disposeront d'une tarification spécifique.

Pour se justifier, la mairie avait indiqué que « Les véhicules les plus lourds ont un impact bien plus important sur le climat. Ils consomment davantage de carburants, ils nécessitent davantage de matériaux pour être construits et, pour les véhicules électriques, des batteries bien plus importantes ».

Amis lyonnais consolez-vous, la mairie des Paris qui va mettre en place une votation en février prochain avec une possible tarification atteignant 18 € de l'heure pour les propriétaires de SUV. Aucune date d'application est pour l'instant connue.