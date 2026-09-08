Mais que fait ce Renault Symbioz dans la piscine du restaurant ?

Le phénomène remonte à la nuit des temps ou presque. Chaque année depuis que les voitures à boîte automatique existent, on référence des cas d’automobilistes confondant les deux pédales et, lorsqu’ils écrasent en grand celle de droite en croyant freiner de toutes leurs forces, n’ont même pas le réflexe de la relâcher.

Les vidéos fourmillent sur Internet avec des séquences souvent spectaculaires dans lesquelles une voiture fonce contre un mur ou une devanture de magasin à cause d’une grosse erreur de la personne derrière le volant. En France par exemple, un conducteur s’est trompé de cette façon en mai dernier à Neuilly en région parisienne. Il a terminé au fond de la Seine avec sa Porsche Panamera et a dû être secouru par un étudiant en médecine qui se trouvait dans les environs.

Un Renault Symbioz qui prend l’eau

Et voilà un nouvel exemple de ces accidents burlesques générés par des erreurs de conduite toutes bêtes. Comme le rapportent les journalistes de Nice Matin, la vidéo ci-dessous a été filmée sur le site du restaurant « La Médusa » à Saint Laurent du Var dans les Alpes Maritimes.

Dans la nuit du dimanche au lundi, un automobiliste roulant en Renault Symbioz s’est retrouvé avec l’avant de son SUV au fond de la piscine de l’établissement. Il semble s’être trompé de pédales et n’a pas réagi à temps après avoir totalement raté une manœuvre.

Personne n’a été blessé mais l’établissement en question devra visiblement effectuer de gros travaux de rénovation : le véhicule a glissé sur son toit avant de terminer dans la piscine. On peut donc dire qu’il s’est retrouvé en symbiose avec cette dernière !