Manhart GP3 F350 : une Mini JCW GP de 350 chevaux

Il existe des préparateurs pour qui les versions les plus radicales des modèles proposés par les constructeurs ne sont pas suffisamment sportives. Novitec offre par exemple 800 chevaux à la Ferrari 488 Pista pendant que Manthey améliore de 7 secondes le record du tour de la déjà très performante Porsche 911 GT2 RS. Voici donc la Manhart GP3 F350, une urbaine de 350 chevaux basée sur la très peu diffusée Mini John Cooper Works GP de dernière génération.

La Manhart GP3 F350 se démarque d'une Mini John Cooper Works GP "traditionnelle" par un gros échangeur, une reprogrammation moteur et un échappement Remus bien plus libéré que celui d'origine. Les pièces modifiées pour la liaison au sol ne concernent que les ressorts courts AST. Manhart précise que des amortisseurs réglables, une admission carbone, et un collecteur revu sont en préparation pour hisser la barre encore plus haut.

Le kit visible sur les images comprenant aussi la teinte noir mat et les détails couleur or est facturé 5 766 €. Cela n'est effectivement pas donné d'autant plus que les clients auront déjà déboursé 44 900 € pour acquérir la sportive d'outre-Manche limitée à 3000 exemplaires.