Manifestation des agriculteurs : le point sur le blocage des routes

Le mouvement social des agriculteurs français soutenu par la FNSEA et les Jeunes Agriculeurs (JA) s’amplifient de jour en jour avec à la clé des opérations escargot et des blocages de plus en plus nombreux. De nombreux axes routiers un peu partout dans le pays sont ainsi touchés et perturbent grandement la circulation. Caradisiac fait le point sur les prévisions de circulation.

Dans la moitié nord du pays

Région Hauts de France :

A1 : fortes perturbations à hauteur de Seclin dans les deux sens

A2 : blocage au niveau de Valenciennes

A25 : blocage au niveau de Bergues

D643 : blocage au niveau de Cambrai

N2 : blocage sur le rond-point de d'Avesnes-sur-Helpe

Région Bretagne :

RN12 : blocage sur le pont de Morlaix

RN12 : probable blocage au niveau de Kernilien

RN12 : blocage au niveau de Caulnes

Quimper : occupation du rond-point de Rouillen

RN164 : blocage au niveau de Tremorel

Rennes : cortège dans la ville, les agriculteurs sont rejoints notamment par les pêcheurs

Région Normandie :

A26 : réduction des voies entre Valframbert et Chevain dans les deux sens

A13 : barrage entre Douain et Saint-Aubin-sur-Gaillon dans les deux sens

RN154 et RN12: ralentissements sur le rond-point des Anglais à Nonancourt

A28 : blocage au niveau de la sortie Moulin d’Ecalles dans le sens Abbeville Rouen

Région Grand Est :

M35 : barrage prévu ce matin sur la M35 à hauteur de d’Oberhergheim

M35 : fermé entre Cronenbourg et Strasbourg

A31 : deux barrages, à Fey et Thionville

A320 : barrage à Merlebach

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Région Ile-de-France :

RN12 puis A12 : opération escargot au départ de Montfort l’Amaury puis demi-tour au niveau de Rocquencourt

N20 : barrage filtrant sur le rond-point d’Etréchy

Melun : rassemblement au niveau du rond-point de l’Europe

Paris : appel à mener des actions demain vendredi 26 janvier

Région Pays de la Loire :

A81 : barrage filtrant au niveau du péage de La Gravelle

Rocade de Laval : opération escargot

Nantes et Angers, plusieurs blocages ou cortèges sont prévus sur les axes entrants.

Région Centre Val de Loire :

A20 : blocage au niveau de Chateauroux

A11 : manifestations au niveau de certains échangeurs dans le secteur de Chartres

A71 : manifestations au niveau de certains échangeurs au niveau de Bourges

Dans la moitié sud du pays

Auvergne-Rhone-Alpes :

A72 : manifestations au niveau de certains échangeurs dans le secteur de St Etienne

A47 : manifestations au niveau de certains échangeurs dans le secteur de Givors

Région Provence-Alpes Côtes d’Azur :

A7 : en direction de Lyon entre Avignon et Chanas et en direction de Marseille entre Chanas et Orange

A51 : coupure entre Sisteron et Meyrargues dans les deux sens

A54 : coupure entre Salon de Provence et Arles dans les deux sens

A50 : manifestations au niveau de certains échangeurs dans le secteur de Toulon

Région Occitanie :

A9 : coupure dans le secteur entre Nïmes et de Gallargues dans les deux sens

A61 : coupure au niveau de Villefranche-de-Lauragais en direction de Toulouse

A20 : coupure dans le secteur de Montaubant dans les deux sens

Région Nouvelle Aquitaine :

A62 : coupure entre Agen et Montauban dans les deux sens

A89 : coupure dans le secteur de Périgueux dans les deux sens

A10 et A837 : coupure dans le secteur de Saintes et Tonnay Charente dans les deux sens

A63 : coupure dans le secteur de Bayonne dans les deux sens

A10 : manifestations au niveau de certains échangeurs dans le secteur de Poitiers

Avant de prendre la route, il est fortement conseillé de vérifier sur les sites des sociétés d’autoroutes l’état du réseau et aussi sur les différents comptes X (anciennement Twitter) puisque la circulation sur les routes secondaires se trouve par conséquences très dense voire saturée.