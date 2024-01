Marché de l’occasion : la progression de décembre n’aura pas suffi

Le mois dernier, 438 778 véhicules ont changé de propriétaires. Cela marque une hausse de 7,8 % par rapport à décembre 2022 et permet au marché de passer la barre de 5 millions (5 196 224 précisément selon AAA Data) de transactions. Mais ce chiffre reste en deçà de celui de 2022. Certes, la baisse est peu marquée, puisqu’elle s’établit à -0,2 %, mais l’année précédente était déjà loin d’être remarquable, dans le bon sens du terme.

L’espoir est toutefois permis pour 2024 puisque la progression est continue depuis 3 mois. Et si la plupart des ténors du marché font grise mine, d’autres ont largement tiré leur épingle du jeu. On pense, notamment, à Toyota (+ 4,6 % en 2023), Kia (+ 4,8 %), Skoda (+ 6,7 %) et Dacia (+ 12,8 %). Des chiffres qui doivent faire rêver du côté de Renault (-2,2 %), Seat (-3,8 %), Opel (-4,1 %) et Fiat (-7,6 %). Au cumul, Renault demeure, avec 969 505 transactions, leader du marché, mais l’écart avec Peugeot (919 735 changements de mains) se réduit.

Si l’on s’intéresse toutefois au seul mois de décembre, les résultats sont sensiblement différents. Ainsi, les plus grosses hausses sont à mettre au crédit de BMW (+ 9,2 %), Mercedes (+ 9,2 %), Ford (+ 9,5 %), Volkswagen (+ 9,8 %), Nissan (+ 10,1 %), Toyota (+ 11,1 %), Suzuki (+15,5 %), Skoda (+ 16,3 %), Dacia (+ 18,4 %), Hyundai (+ 17,8 %) et Kia (+ 18,5 %). À l’inverse, seul Fiat a vu ses ventes se contracter, en l’occurrence de 2,6 %.

Crédit photo : harry_nl