Marché européen: comment exister entre Dacia et Tesla?

Alors que la fin d’année approche, et avec elle sa cohorte de bilans en tous genres, on peut d’ores et déjà désigner les deux modèles-stars du marché européen 2023. Il s’agit de deux voitures aux antipodes l’un de l’autre, mais qui en disent long sur les aspirations et envies réelles des automobilistes du Vieux Continent.

Sur les dix premiers mois de l’année, la championne est - de peu - la Dacia Sandero, citadine qui en dépit de tarifs ajustés répond parfaitement aux cahiers des charges de tout automobiliste. Elle s’est ainsi écoulée à 184 088 exemplaires de janvier à octobre, chiffre qui traduit une progression de 20,4% par rapport à la même période l’an dernier.

Bien dessinée, confortable et bien équipée, elle présente l’immense avantage d’échapper à l’inflation généralisée des tarifs qui remplit certes les poches des groupes automobiles, mais assèche le budget des ménages.



Selon une étude du cabinet C-Ways, sur laquelle nous reviendrons très prochainement de façon plus détaillée, le prix moyen des voitures neuves, qui s’établissait à 26 100 € en 2018, a grimpé à 31 300 € en 2022. Et comme dans le même temps le niveau de vie réel des ménages stagnait, cela a ouvert un boulevard à Dacia…qui n’a toutefois pas oublié d’augmenter le prix de ses voitures, dans des proportions plus raisonnables que la concurrence toutefois.



Juste derrière la Sandero, on trouve la Tesla Model Y, dont les immatriculations ont progressé de…142,3% par rapport à 2022, pour aboutir à 183 799 unités, soit 299 de moins que la Dacia Sandero. Le duel est serré, et il n’est pas exclu que l’américaine finisse l’année sur la plus haute marche du podium.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Si elle est onéreuse dans l’absolu, la Tesla demeure extrêmement compétitive dans la catégorie des familiales - on peut trouver des modèles neufs préconfigurés à moins de 40 000 € dans le réseau de la marque - et bénéficie d’un réseau de Superchargeurs toujours plus étoffé. Là encore, le succès s’explique pleinement.

Si Volkswagen parvient à hisser son T-Roc sur la troisième marche du podium, on relève un écart de 20 000 unités avec les Dacia et Tesla. Un gouffre, surtout si l’on considère que VW est un champion « historique » du marché européen et que le modèle en question est un SUV citadin, catégorie des plus prisées.

La Peugeot 208, en quatrième position, patine un peu depuis le début de l’année (-3,9%) et voit la Renault Clio grossir dans son rétroviseur (+47% !).

On peut toutefois voir les choses de façon positive du côté du groupe Stellantis en cumulant les ventes de la 208 et de l’Opel Corsa, qui partagent la même base technique : les deux citadines totalisent 317 00 unités, chiffre remarquable. Cela se ressent d’ailleurs dans les comptes de Stellantis, champion de la rentabilité avec une marge de 14,4% au premier semestre, valeur supérieure aux attentes des analystes. Vendre des voitures toujours plus cher, ça paie !



La Toyota Yaris Cross, au neuvième rang, progresse de 34% par rapport à 2022, prouvant au passage que l’on peut produire en France des modèles de qualité et de façon compétitive. La Japonaise devance de respectivement de 10 000 et 15 000 unités ses rivales directes les Ford Puma et Peugeot 2008.

Les nouvelles en provenance du marché auto européen sont donc encore bonnes, dans un contexte de reprise des livraisons après le passage à vide dû au coronavirus et ses conséquences industrielles.

Mais il est permis de s’inquiéter en constatant le caractère assez interchangeable de tous les modèles évoqués - Dacia et Tesla exceptés – alors même que se profile une redoutable concurrence chinoise qui a son tour va casser les prix.

Les automobilistes européens ne seront pas d’éternelles vaches à lait, ce que traduit d’ailleurs la préoccupante baisse des commandes enregistrée cette année.