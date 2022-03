Maserati dévoile (enfin) le Grecale

Six ans après le Levante, Maserati dévoile son deuxième SUV, le Grecale. Enfin ! Le véhicule était teasé depuis septembre 2020 ! Sa présentation, initialement prévue en novembre 2021, avait été repoussée, la marque mettant en cause la pénurie de composants électroniques. Toutefois il faudra encore être patient puisque le modèle sera commercialisé au second semestre 2022.

Avec ce modèle, la firme au Trident veut partir à la conquête d'une nouvelle clientèle… même si l'engin reste un grand gabarit. Il s'étire sur 4,85 mètres, soit seulement 15 centimètres en moins que le Levante. D'ailleurs, le Grecale s'apparente à un Levante en réduction. Pour un véhicule qui veut faire souffler un vent nouveau sur Maserati, il a un sacré air de déjà-vu.

Le modèle reste ainsi fidèle aux galbes de Maserati. Le Grecale se distingue quand même de son frère avec l'implantation verticale des optiques, empruntée à la supercar MC20 (qui a dit le Ford Puma ?), et une calandre abaissée. À l'arrière, les feux s'affinent. La lunette inclinée apporte du dynamisme.

Le renouveau est plus marqué à l'intérieur, grâce aux écrans. En plus de l'instrumentation numérique 12,3 pouces, la console centrale regroupe deux écrans : un de 12,3 pouces, un de 8,8 pouces, réservé aux commandes accessoires. Maserati réduit ainsi fortement le nombre de boutons physiques, mettant en avant une ambiance plus épurée. Dans cet univers très techno, l'horloge entre les aérateurs centraux apporte une touche rétro… mais c'est aussi un écran. Grâce à un bel empattement de 2,90 mètres, le Grecale promet une bonne habitabilité. Le coffre a un volume qui varie de 535 litres à 570 litres selon la version.

Car dès son lancement, le Grecale proposera trois variantes, qui correspondent à trois puissances. Le modèle GT reprend le quatre cylindres 2.0 à hybridation légère (alterno-démarreur et batterie 48 volts) de 300 ch. La Modena garde ce bloc, porté à 330 ch. Le troisième Grecale, c'est une version sportive Trofeo. Il y a sous son capot un V6 biturbo 3.0 de 530 ch. La vitesse de pointe est de 285 km/h et le 0 à 100 km/h est réalisé en 3,8 secondes. Tous ont la transmission intégrale et la boîte auto 8 rapports. La Modena et le Trofeo ont en série le différentiel arrière mécanique autobloquant à glissement limité.

À ces variantes s'ajoutera en 2023 une déclinaison 100 % électrique, la Folgore. Maserati annonce une batterie de 105 kWh, ce qui devrait donner une belle autonomie. Cette déclinaison reçoit des éléments de style spécifiques, comme la grille de calandre ou les jantes.

Pour les thermiques, le prix de départ est de 75.450 € en finition GT. Puis le Modena est à 86.000 €. Le Trofeo coûte 115.400 €.

Dans quelques jours, retrouvez sur Caradisiac notre premier essai du Grecale.