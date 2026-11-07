McLaren vend ses Formule 1 dans un but bien précis : les voir rouler

Confiée au spécialiste Tom Hartley Jnr, cette collection de Formule 1 McLaren rassemble des machines ayant marqué plusieurs générations. Parmi elles, deux MP4/6A de 1991, pilotées par Gerhard Berger et essayées par Ayrton Senna. Toutes deux furent conçues autour du fabuleux V12 Honda atmosphérique, dont le premier exemplaire conserve encore son moteur d'origine. Une mécanique dont la sonorité dantesque ferait passer les F1 actuelles pour des objets du rayon électroménager.

Plus récente, une MP4/27A de 2012 a reçu dans son baquet Jenson Button et Lewis Hamilton. Mclaren promet d’ailleurs de la restaurer intégralement avant sa livraison. Deux autres monoplaces ont été conduites par Lando Norris : une MCL35M de 2021 associée à plusieurs podiums, et une MCL37A de 2023 deuxième à Singapour et au Japon. Cette dernière a même servi à Brad Pitt pour préparer son rôle dans le film F1 diffusé dans les salles sombres en 2025.

Pour dévorer la piste

Selon le patron de McLaren Racing Zak Brown, laisser ces voitures dormir dans un entrepôt serait leur manquer de respect. Une philosophie séduisante même si les recettes de ces ventes peuvent également soulager les finances de l’écurie. Reste à trouver des acheteurs suffisamment fortunés pour leur offrir une seconde vie sur des tracés mythiques.