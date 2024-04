Méfiez-vous (toujours plus) des arnaques aux PV impayés ou contestés !

Les escrocs sont en forme en ce moment ! Coup sur coup, votre serviteur, mais aussi mes collègues Olivier Pagès, ainsi que Pierre-Olivier Marie, avons reçu d'étranges mails ou SMS, nous invitant à payer des amendes suite à des procès-verbaux (PV) que nous aurions reçus, et que nous aurions omis de régler... Pas vraiment le genre de la maison si vous voulez.

Il semblerait plutôt que les arnaqueurs ne cessent de tenter de piéger les automobilistes crédules ou apeurés, et intensifient même leurs attaques et leurs tentatives pour essayer de vous extorquer, non seulement de l'argent (parfois) mais surtout vos données personnelles (souvent). Coordonnées bancaires, numéro fiscal, coordonnées téléphoniques, numéro de permis de conduire, de passeport ou de carte d'identité. Ce sont des tentatives de pishing (hameçonnage en français), ou des escroqueries pures et simples. Eh oui, avant et après les faux courriers, dont nous vous avons déjà parlé, on a encore et toujours les faux mails.

Les prétextes sont toujours les mêmes : régulariser ou contester un PV impayé, obtenir la vignette Crit'Air pour circuler dans les ZFE, ou même obtenir l'indemnité carburant à laquelle vous avez droit avant qu'il ne soit trop tard (cette dernière arnaque revient chaque année en début d'année, pendant la période où l'on peut la demander)...

Des mails ou SMS crédibles

Certains mails ou SMS sont particulièrement crédibles de prime abord. Ils utilisent le logo officiel de l'ANTAI (Agence nationale de traitement automatisé des infractions), ou celui de la République française. Ils indiquent bel et bien les bonnes coordonnées du siège social de l'ANTAI, son numéro RCS... Et ils ont votre adresse mail, ou votre numéro de téléphone ! En objet : "Rappel" ou "Service F.P.S." (pour "Forfait Post Stationnement").

Ces SMS ou mails vous invitent à cliquer sur un lien afin, évidemment, de régulariser votre situation. Malheureusement, ce lien vous mène vers une "vraie fausse" page web, où vous devrez rentrer des coordonnées personnelles ou bancaires.

Il faut donc bien sûr rester extrêmement vigilant. Si l'ANTAI peut effectivement vous envoyer des mails, l'adresse d'envoi sera toujours celle-ci, officielle : nepasrepondre_noreply@antai.fr

Toute autre adresse d'expéditeur sera une tentative d'arnaque (par exemple gouv@amendes-en-ligne-gouv.com). Et l'agence gouvernementale de préciser qu'elle n'envoie JAMAIS de SMS. Point.

Des adresses officielles en ".gouv.fr"

Et si un lien doit vous renvoyer vers un site internet, il n'en existe que 3 officiels :

- Paiement des amendes : https://www.amendes.gouv.fr

- Paiement du stationnement : https://www.stationnement.gouv.fr

- Consultation ou contestation des amendes : https://www.antai.gouv.fr ou https://www.usagers.antai.gouv.fr/fr/contestation

Ainsi, un site comme https://service.portailcontravention.com est obligatoirement frauduleux. Il en est de même pour amendes-reglement-pv.com, ou dossier-antai-gouv.info... D'ailleurs, ces sites et urls disparaissent le plus souvent très rapidement, et les liens deviennent inactifs (page d'erreur quand on clique dessus). Parfois avant la fin de la journée.

Attention, dans le mail, le lien présent peut être "écrit" amendes.gouv.fr, mais quand vous cliquez dessus, il vous amène sur une page dont l'url (l'adresse) est complètement différente. Il faut donc vérifier dans la barre d'adresse de votre navigateur ce qui est écrit.

Évidemment, cela vaut pour les SMS reçus, mais nous avons dit que l'ANTAI n'envoyait pas de SMS, sauf dans le cas particulier ou vous vous êtes fait arrêter au bord de la route et que le policier ou gendarme vous envoie un lien par SMS après que vous lui ayez donné votre numéro. Cela peut arriver.

Restez donc plus que vigilants actuellement, les vagues d'envoi de mails et de SMS sont très intenses en ce moment.

Retrouvez ici les recommandations de l'ANTAI elle-même : https://www.antai.gouv.fr/actualites/attention-aux-sms-et-sites-frauduleux/