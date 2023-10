Connaissez-vous le Bounce Mode E-Active Body Control ? Cette technologie introduite par Mercedes il y a plusieurs années affole les réseaux sociaux avec un usage totalement insolite et détourné : celui de parader seul ou en groupe système en marche devant une foule amusée. Un rendu visuel qui rappellera les figures réalisées par les fans de lowrider.

Mercedes Bounce Mode : une fonctionnalité rebondissante détournée par les propriétaires

Sur les multiples vidéos publiées sur Facebook, Instagram, TikTok et Youtube, des Mercedes GLE et GLS s'affichent en Bounce Mode dans les rues de Monaco, au feu rouge à Los Angeles ou devant un casino en France sur la Côte d'Azur. Les passants et spotteurs amateurs de supercar ne manquent pas d'immortaliser ce drôle de manège armés de leur smartphone. Détail amusant, un SUV Maybach sur les lacets monégasques produit tant d'attrait et de perturbations qu'un agent de police se voit obligé d'interdire le déclenchement du système au conducteur.

Pour rappel, Mercedes propose ces suspensions en option depuis 2020 via l'appellation E-Active Body Control. Les véhicules compatibles sont uniquement les modèles équipés de la transmission intégrale renforcée. L'astuce réside dans le fait de faire entrer en résonance le poids de la voiture afin de la dégager d'un mauvais pas dans la boue ou le sable en la faisant sautiller une vingtaine de secondes.