Mercedes célèbre un anniversaire historique avec une version inédite de son utilitaire star

À l’occasion des 130 ans de transport, Mercedes-Benz Vans va lancer, exclusivement au Royaume-Uni, une nouvelle finition pour la gamme de fourgonnettes Vito Crew : la Vito Sport-X. Basée sur la finition existante Vito Select, la Sport-X est équipée d’un moteur Mercedes-Benz de 190 ch et de 2,0 litres de cylindrée. Elle sera disponible à la commande dès septembre, à partir de 56 995 £ TTC (soit 66 632 euros).

La nouvelle fourgonnette est disponible en cinq places et offre une charge utile allant jusqu’à 733 kg, une capacité de chargement pouvant atteindre 4,1 m³ et une capacité de remorquage allant jusqu’à 2 500 kg. Une banquette arrière amovible permet de libérer un espace de chargement supplémentaire lorsque cela est nécessaire.

Bien que la Vito Sport-X connaisse quelques changements, elle conserve les spécifications de la finition Select. « L’intégration du smartphone, la climatisation TEMPMATIC, l’éclairage ambiant et les systèmes d’assistance à la conduite tels que l’Active Brake Assist, l’Active Blind Spot Assist et l’Active Lane Keeping Assist » sont également disponibles sur la Sport-X.

Un look et un équipement plus sportifs

La Vito Sport-X se distingue des autres finitions du modèle par son aspect plus sportif. En effet, elle adopte un design inspiré du sport automobile, avec des motifs et des bandes noires sur le capot et sur la partie inférieure des portières.

D’autres modifications extérieures sont également au programme : « un pare-chocs avant et une calandre redessinée avec splitter intégré, un aileron arrière, des détails noir brillant, des jupes latérales, des barres de toit, des badges Sport-X, des bandes sport sur le capot et les côtés, ainsi que des jantes en alliage noir de 19 pouces, taillées au diamant ».

L’intérieur a lui aussi été adapté : « le banc avant trois places de série a été remplacé par des sièges sport individuels avec appuie-tête intégrés, des renforts repensés pour le confort et la marque Sport-X. L’habitacle présente également un cuir éco noir inspiré du sport automobile et un habillage en daim gris foncé avec des coutures contrastantes orange. Des sièges avant chauffants, un volant chauffant, une recharge sans fil pour téléphone et une console centrale avec rangement sont incluses de série. »