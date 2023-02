Mercedes Classe B restylé – Rendez-vous mardi 7 février pour les premières images de l'essai

Éclipsés par les SUV, les monospaces se font rares sur le marché, mais le Mercedes Classe B tient bon. Il faut dire qu'entre une Classe A peu spacieuse et un GLA très coûteux, il propose un compromis intéressant aux petites familles.

Après quatre ans de carrière, cette troisième génération passe donc par la case restylage. Les retouches sont minces avec, à l'extérieur, les intérieurs d'optiques redessinées et, sur les versions d'appel, une calandre dotée d'une seule barrette horizontale, contre deux auparavant, comme sur les versions AMG Line. Le postérieur quant à lui, intègre de nouveaux feux à LED.

À bord, peu de changements également : on notera surtout l'intégration de la dernière génération de système multimédia MBUX avec une commande vocale évoluée, ainsi qu'une console centrale épurée puisque le pavé tactile disparaît.

Sous le capot enfin, les moteurs essence de 136 et 163 ch reçoivent une micro-hybridation 48V et l'hybride rechargeable profite de puissances de charge à la hausse (jusqu'à 22 kW). Bien qu'ils n'évoluent pas, les diesels de 116 et 150 ch tiennent toujours une place importante dans la gamme. Nous aurons ainsi à l'essai le plus puissant des deux.