Mercedes EQC 4×4² Concept : il fallait oser

La transformation radicale du Classe G en version "square" (terme anglais pour désigner le "carré" mathématique) est devenue une mini tradition. Mais en 2020, Mercedes déroge à la règle. Le constructeur dévoile en effet l'EQC 4×4², variante très haute, très capable et très spécifique du SUV électrique à l'étoile, l'un des seuls modèles à batteries pour l'instant chez Mercedes (avec l'EQV, entre autres). Et il faut avouer qu'il a fière allure, cet EQC 4×4².

Les extensions d'ailes en plastique surplombent des jantes spéciales de 20 pouces chaussées de pneus tout-terrain. Les soubassements du SUV sont entièrement protégés par un fond plat sur cet EQC qui cache une drôle de technologie : des sons artificiels spécifiques propulsés à l'intérieur mais aussi à l'extérieur du véhicule, notamment à travers... les feux !

LEQC 4×4² affiche une garde au sol de 29,3 cm et des angles d'attaque et de fuite plutôt flatteurs (en tout cas par rapport à un EQC classique) à 31,8 et 33 °.

Aucune modification mécanique n'a été effectuée sur cet EQC à deux moteurs et aux batteries de 80 kWh, si ce n'est les ponts-portiques logiques pour s'adapter à la hauteur de caisse généreuse.

Cet EQC 4×4² n'est qu'un concept qui ne sera (pour l'instant, en tout cas) pas produit. Heureusement, d'ailleurs, en période de risque de dégonflement des pneus par le collectif Ronce. Cet objet aurait probablement été le candidat idéal au vandalisme.