Mercedes Concept EQT : double annonce

Si Renault vient de revendre ses parts de Daimler, les deux entreprises ne sont pas fâchées et restent partenaires. La collaboration va toutefois se concentrer sur le marché des utilitaires. Ainsi, alors que le Losange vient de lancer un tout nouveau Kangoo, Mercedes va de nouveau avoir sa propre version. Et même deux… voire trois.

La firme à l'étoile fait évoluer sa stratégie. Le nom Citan sera réservé au modèle utilitaire. La version civile se nommera désormais Classe T, une manière de mieux l'ancrer dans la gamme de véhicules particuliers… et de bien suggérer la montée en gamme. Cette montée en gamme a déjà été vue sur le Renault. Mais Mercedes, qui a pu mieux participer à l'élaboration de la base, compte proposer un véhicule plus en rapport avec son label premium.

Il faudra toutefois encore attendre pour le lancement des nouveaux modèles. Pendant que Renault commence la commercialisation de ses véhicules, la firme à l'étoile propose un concept, l'EQT. Le prototype fait ainsi coup double : il annonce le Classe T et sa variante 100 % électrique EQT (d'où les trois versions, avec le Citan).

Le concept est basé sur la version longue, avec 4,95 mètres. Une grande taille qui permet de loger confortablement 7 personnes. Côté look, on reconnaît bien la base du Renault. Le Mercedes s'en distinguera par sa face avant. Et la version électrique EQT aura aussi un visage distinct du Classe T, avec le masque noir qui fait le lien entre les optiques et la calandre. On trouve à l'arrière un bandeau lumineux reliant les feux. Les designers de Mercedes ont également joué avec l'élément chromé autour du vitrage pour s'éloigner du Renault.

Il faut toutefois s'attendre à une version de série plus sage. Les poignées cachées dans la carrosserie, on peut oublier ! Le concept a une planche de bord différente de celle du Kangoo, avec par exemple les aérateurs turbines de la marque. Mais on note une sacrée modestie technologique, même dans le concept-car : il n'y pas d'instrumentation numérique et l'écran tactile est riquiqui.

Mercedes n'a pas donné d'informations sur la fiche technique. De son côté, Renault avait annoncé un Kangoo doté d'une batterie de 44 kWh, avec 275 km d'autonomie.