Mercedes EQV : à partir de 74 046 €

Nous avions parié sur un ticket d'entrée supérieur à 70 000 € pour l'EQV, et nous avions visé juste. Nous avons même été un peu timides sur cette affaire puisque le premier prix est de 74 046 € pour la version classique "longue", tandis que l'extra longue demande un chèque de 74 868 €, minimum. Evidemment, l'EQV bataille dans un segment très particulier des minibus de luxe. En dehors du Volkswagen Caravelle, il n'y a pas grand monde en Europe à mettre en face du modèle à l'étoile, et ce, d'autant plus en électrique.

De série, l'EQV embarque, entre autres :

Jantes 17 pouces

Rétroviseurs rabattables

Intelligent Light System à LED

Feux arrière, feux de stop et clignotants à LED

Module de pavillon confort

Éclairage sur poignée maintien arrière avec spot de lecture

Vitres teintées arrières et côtés, noir

Pare-chocs et pièces rapportées dans le ton carrosserie

Équipement intérieur, chauffage et climatisation

Siège conducteur chauffant

Siège conducteur confort

Banquette/siège passager avant chauffant(e)

Siège individuel (première et deuxième rangée)

Filet de rangement dossier du siège conducteur

Filet de rangement dossier du siège passager avant

Accoudoirs pour les sièges du compartiment passagers

Il faudra piocher dans les options pour avoir droit au toit panoramique (3547 €), à la suspension pilotée pneumatique (2370 €), à la peinture métallisée (1525 €), aux deux sièges avant électriques (2682 €) ou encore à la console centrale avec compartiment réfrigéré (2677 €).

Rappelons que l'EQV dispose d'un moteur électrique de 204 ch placé sur le train avant, alimenté par des batteries de 90 kWh. L'EQV affiche tout de même plus de 2800 kg sur la balance à vide, ce qui lui laisse une charge utile de 686 kg en version courte et 656 kg en version longue.