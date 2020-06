Mercedes prépare l'arrivée de son premier turbo électrique

Mercedes va être une des premières marques à utiliser la toute nouvelle technologie de Garrett, qui est une première mondiale. Il s'agit de l'E-Turbo, un turbocompresseur doté d'un petit moteur électrique situé entre les deux turbines, permettant de ne plus avoir le fameux "trou" à bas régime, lorsque la pression des gaz d'échappement est insuffisante pour entraîner correctement le turbo.

Déjà dévoilée l'année dernière, cette technologie développée par Garrett a un gros intérêt : elle est très adaptée aux véhicules hybrides. Le moteur électrique situé sur l'arbre du turbo est relié au réseau 48V des véhicules hybrides, et donc à la batterie au lithium. Cela implique deux choses : le moteur peut évidemment être entraîné pour faire tourner le turbo à certains régimes, mais il peut aussi jouer le rôle de récupérateur d'énergie grâce aux gaz d'échappement, pour recharger la petite batterie au lithium.

Un gain probablement marginal en termes de CO2 mais un gain quand même, et surtout un bilan plus neutre en termes de consommation d'énergie électrique par rapport à un turbo classique qui ne fait "que" consommer du courant (parfois avec des ampérages non négligeables).

L'autre avantage de l'électrification du turbo, c'est sa taille : comme l'explique très bien Mercedes, "ce turbo résout le conflit entre un petit turbo très réactif qui atteint ses performances très tôt, et un gros turbo avec un pic de performance à haut régime mais qui souffre de lag". Le beurre et l'argent du beurre de la suralimentation qui se retrouvera dans un premier temps sous le capot d'une AMG. Il y a fort à parier que cette technologie sera ensuite démocratisée sur des modèles plus grand public, assez rapidement.