Mercedes tease l'EQE, présentation à la rentrée

De l'électrique, en veux-tu en voilà. Depuis le début de l'année, Mercedes enchaîne les présentations. Il y a déjà eu les EQA, EQB et EQS. À la rentrée, la marque dévoilera l'EQE. Celle qui sera l'équivalent 100 % électrique à la Classe E fera ses débuts lors du Salon de Munich, ouvert au public du 7 au 12 septembre.

L'annonce de l'étoile est accompagnée des premiers teasers de la voiture définitive, qui viendra rivaliser avec la Tesla Model S. On s'en doutait à la vue des prototypes, l'EQE sera une EQS en réduction. Comme sa grande sœur, elle sera bâtie sur une base dédiée à l'électrique. Cela a permis aux designers de revoir les proportions du véhicule.

L'avant sera ainsi plus court que celui d'une Classe E, donnant un empattement allongé et plus de place pour l'habitacle. De l'EQS on retrouve également le profil en arc de cercle et les feux en bandeau.

Mercedes a donné un bon aperçu de la planche de bord. À ce niveau aussi, l'EQE sera proche de l'EQS, puisqu'on devine l'Hyperscreen, composé de trois écrans qui semblent n'en former qu'un. C'est toutefois un élément qui ne sera pas livré de série sur le modèle !

Mercedes n'a pas encore communiqué de détails techniques pour l'EQE. Mais il ne reste donc que quelques semaines pour tout voir et tout savoir, avec nos envoyés spéciaux à Munich.