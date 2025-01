Mercedes voit les choses en très grand pour le salon de Bruxelles 2025

Le salon de Bruxelles n’est pas un véritable "motor-show", c’est-à-dire qu’il est commercial avant tout. Toutefois, de plus en plus de nouveautés sont présentées et la révélation de la Voiture de l’année 2025, la Renault 5, met sur le devant de la scène cet événement.

Ainsi, les stands comme ceux d'Alpine, Dacia ou encore Opel sont de taille raisonnable, limitant ainsi le budget dépensé par les constructeurs. Pourtant, Mercedes a décidé de voir les choses en grand en privatisant le « patio », un espace indépendant, mais tout de même accolé aux halls.

Dans un décor léché, la marque n’y expose pas moins de vingt modèles, alors même qu’aucun n’est nouveau. Enfin, Mercedes dévoile en partie sa prochaine génération de CLA, qui reste camouflée.

Maybach SL, CLE 53 AMG, Classe, Coupé GT, EQS et EQS SUV, il y a vraiment du beau monde et de la place pour circuler et pouvoir admirer les modèles. Les plus pragmatiques pourront aussi approcher le ludospace EQT ou une sage Mercedes Classe C.