MG pourrait lancer un coupé électrique dès 2021

Les amateurs de voitures plaisir en sont rendus à se tourner vers les rares modèles encore existants qui soient restés accessibles, tels que la Mazda MX-5. Toutes les marques généralistes, ou presque, ont supprimé leurs véhicules sportifs. Certaines pour les relancer plus tard en électrique, d'autres pour les jeter définitivement aux oubliettes du monde d'avant.

Du coup, il est aujourd'hui impossible de s'offrir un coupé électrique... puisqu'il n'y en a pas sur le marché ! Rentabilité oblige, la quasi totalité des voitures électriques vendues sont des véhicules répondant à des besoins plus large. Au diable le plaisir égoïste, les marques doivent surtout répondre à des familles. Il y a bien certains rares coupés électriques, mais ils sont hors de portée de la plupart des êtres vivants sur cette Terre (Rimac, Pininfarina...).

MG pourrait ainsi être la première marque à lancer un coupé électrique. La version de série du concept E-Motion, datant de 2017. Des rendus 3D destinés à protéger le design de l'auto avaient été surpris récemment sur la Toile. L'auto devrait perdre les portes à ouverture en élytre et certains éléments extravagants, pour se concentrer sur la rationalisation.

Mais nous devrions bel et bien avoir un coupé électrique d'ici fin 2021 ! MG avait avancé des chiffres flatteurs : 0 à 100 en moins de 4 secondes, plus de 400 km d'autonomie. Espérons que MG parvienne à contenir à la fois le poids et le prix, mais il y a un réel coup à jouer pour MG.

De l'autre côté de la gamme, il y aura également une citadine polyvalente proposée autour des 20 000 €, équivalente de la MG 3. Nul ne sait en revanche si elle sera vendue dès le lancement en Europe.