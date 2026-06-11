Au sud de l’Andalousie, entre Méditerranée et mer de serres en plastique, le Centre d’Expériences Michelin Almería (CEMA) tient du sanctuaire ultra-sécurisé. Lors de notre visite les objectifs de nos smartphones ont été soigneusement occultés.

Sur 4 500 ha le manufacturier éprouve la résistance de ses nouvelles gommes. Par simulation ou tout au long des 113 km de pistes les enveloppes sont minutieusement torturés « jusqu’à leurs limites ». Les « pneus de spécialité » comme on les appelle en interne ne font pas exception.

Un marché de niche très rentable

Loin du marché automobile, cette division « pneus de l’extrême », équipe les géants miniers Caterpillar, les avions de ligne, les tracteurs de haute technologie, et même les Rafale de l’armée de l’air française.

En progression annuelle de 2,5 %, l’activité « pneu de spécialité » représente 17 % du chiffre d’affaires du groupe avec un taux de marge opérationnelle à 13,1 % et de belles perspectives de progression. L’entreprise prévoit des hausses d’activité de 3 % dans la défense à 7 % dans la logistique.

Des monstres de technologie

La démesure de ce segment s’incarne dans le pneu minier de 63 pouces, le plus grand monde. Ce colosse de 4 mètres de diamètre pèse 5 tonnes — dont une tonne d’acier à elle seule — et requiert 8 mètres cubes d’air comprimé à 7,5 bars pour soutenir une charge de 115 tonnes par enveloppe. À l’inverse, le pneu d’avion, soumis à des décélérations brutales de 250 à 0 km/h sous des amplitudes thermiques de plus de 85 °C, relève de la haute voltige moléculaire. Aujourd’hui, un avion sur trois dans le monde atterrit grâce à ce savoir-faire auvergnat.

L’artisanat au service de la science

Sur les 33 machines pilotées au Centre d’expériences d’Almeria (CEMA), la « PP250 », relève de l’extrême, capable d’appliquer des forces d’un million de Nm pour reproduire les tortures subies par les gommes. Pourtant, derrière cette débauche robotique, le travail reste profondément artisanal.

Dans l’atelier de mesure, aux allures de centre « d’autopsie » de méticuleuses petites mains dissèquent les enveloppes au dixième de millimètre près. Tabliers de maille, gants, couteaux et tenailles en main une trentaine de techniciens taillent la gomme en quête de la moindre faiblesse structurelle. Pour cartographier la chaleur interne, jusqu’à 200 thermocouples sont insérés manuellement dans l’enveloppe. Un travail d’orfèvre, unique, envié et de plus en plus concurrencé.

Guerre commerciale et secrets industriels

Les fabricants asiatiques poussent leurs pions. L’indien BKT grignote le secteur agricole tandis que la Chine investit massivement les marchés, miniers des flottes de véhicules autonomes électrifiés et aéronautique. Pour maintenir son leadership, Michelin mise sur un budget de R&D de près d’un milliard d’euros par an et une stratégie de protection absolue : « Nous estimons avoir cinq ou six ans d’avance sur les Chinois, et nous exportons les produits, jamais le savoir-faire », prévient Alexis Garcin, directeur des activités de spécialités.

La récente cure d’amaigrissement, ne semble pas avoir entamé la capacité de production en France. La moitié des 13 usines de l’Hexagone façonnent ces produits à haute valeur ajoutée. Pour l’heure aucune usine dédiée à ces pneus stratégiques n’est implantée en Chine. Mais le géant de Clermont-Ferrand ne s’oppose pas à y installer une unité de production pour être au plus près d’une clientèle croissante dans la région.

Nouveaux développements

Enfin, la géopolitique mondiale et la course aux armements propulsent le segment de la défense, en forte augmentation en 2026, qui pèse désormais près de 3 % du chiffre d’affaires. Fournisseur exclusif du Rafale et partenaire de l’acteur de la défense terrestre Arquus, Michelin est en négociations avancées pour intégrer le futur projet de drone terrestre de combat aux côtés de Renault. Face aux crises, le géant de Clermont-Ferrand prouve son avenir passe par la maîtrise absolue des usages les plus extrêmes y compris en dehors du pneumatique.