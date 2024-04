Michelin va rouler sur la Lune

Même s'il donne l'impression de sortir directement d'un film de science-fiction, le Moon Racer va pourtant bien devenir réalité. En effet, la NASA vient d'annoncer que le consortium piloté par Intuitive Machines, dont Michelin fait partie, avait été sélectionné pour poursuivre le développement de ce véhicule lunaire avec ses partenaires Boeing, Northrop Grumman, AVL.

Ce type de véhicules dénommé par les spécialistes "Rover" de la taille d'un SUV pourra transporter deux astronautes qui auront pour mission d'explorer la surface et de rapporter des échantillons de différentes substances. Naturellement, Michelin s'est occupé des pneus et ce Moon Racer devrait être équipé de roues sans air développées et conçues par le manufacturier clermontois. Les équipes de ce dernier, leader mondial dans le domaine devront travailler encore dur car les contraintes sont très nombreuses sur la Lune avec notamment de très grosses amplitudes de températures. Ainsi, selon les experts de la marque, le pôle Sud - où il y a peu de soleil - se caractérise notamment par des températures oscillant entre 100 degrés lorsqu’il y a du soleil à moins 240 degrés à l’ombre.

Si cette décision de la NASA est une bonne nouvelle, la route est encore longue pour Michelin car d'autres véhicules sont aussi en compétition pour être LE véhicule du programme Artemis III de la Nasa qui prépare le retour d’astronautes sur la Lune. Celui-ci devrait poser ses roues sur le satellite de la Terre en 2028, soit deux ans après le retour de l'homme sur la Lune.