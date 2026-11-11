Minuscule aux Etats-Unis, énorme en Europe : le Ram Rampage de Stellantis arrive en France

Le Ram Rampage apparu en 2023 est un modèle conçu avant tout pour le marché américain (y compris hors USA). Là-bas, il s’inscrit dans la catégorie des « petits » pick-up, positionné en-dessous du Ram 1500 et des engins des marques concurrentes comme le Ford F-150 et le Chevrolet Silverado. Il affronte des rivaux comme le Ford Maverick ou même, au Brésil, des engins comme le Fiat Toro un peu plus petit ou le nouveau Renault Niagara.

Et le groupe Stellantis a décidé de le commercialiser en Europe. Un choix relativement rationnel, d’une certaine façon, car le Vieux Continent possède déjà un marché pour les pick-up « compacts » du genre du Toyota Hilux, du Ford Ranger ou encore du Volkswagen Amarok (modèles légèrement plus gros que lui).

Essence ou diesel

Sous le capot du Ram Rampage, point de gros V8 « ricain » : il faudra choisir entre un bloc diesel 2,2 litres turbo de 200 chevaux et 450 Nm de couple et un bloc essence turbo de 2,0 litres développant 272 chevaux et 400 Nm. La charge utile montera jusqu’à 1 015 kg selon la configuration.

Exclusivement proposé en version à double cabine, ce Ram Rampage possède un combiné d’instrumentation numérique de 10,3 pouces et un écran tactile central de 12,3 pouces. Il revendique une dotation assez luxueuse, typique des gros modèles américains.

Et pour la France ?

Stellantis écrit que le Ram Rampage démarrera à 44 000€ hors taxes sur le marché européen. Théoriquement, ce véhicule sera livrée en France via un importateur agrée malgré notre malus écologique : comme pour les pick-up thermiques déjà présents sur notre marché, il faudra sans doute prévoir une version à quatre places (au lieu de cinq) pour échapper à la taxe fiscale.