Mitsubishi doit verser un milliard de dollars à un Américain pour le dédommager

Les faits remontent à l’année 1997, alors que Francis Amagasu conduisait sa Mitsubishi 3000GT quelque part sur une route de Pennsylvanie aux Etats-Unis. Aux commandes de sa sportive japonaise de 1992, motorisée par un V6 bi-turbo de 3,0 litres développant tout de même 320 chevaux et connecté à une transmission intégrale très sophistiquée, il aurait entrepris une manœuvre de dépassement à l’issue catastrophique : la voiture a fait au moins un tonneau et l’accident a laissé le conducteur paraplégique.

Le procès démarré en 2018 par l’épouse de Francis Amagasu concernait la responsabilité du constructeur automobile japonais dans cet accident. Pas celle autour de la perte de contrôle du conducteur, mais plutôt sur ce qu’il s’est passé ensuite : lors du tonneau, la tête du conducteur a heurté le plafonnier ce qui a provoqué sa paralysie permanente et définitive. La plaignante et ses avocats estimaient ainsi que le système de ceinture de sécurité a été défaillant dans l’accident, car il aurait dû protéger l’occupant du véhicule de ce genre de blessure.

Des arguments qui ont convaincu le jury du tribunal de Philadelphie : le 6 mai dernier, ce dernier a ordonné à Mitsubishi Motors de verser pas moins de 976 millions de dollars à la famille de la victime en plus de 33 millions supplémentaires. Le constructeur japonais a cependant précisé qu’il allait faire appel de cette décision. « Nous n’acceptons pas la décision du tribunal et Mitsubishi Motors North America » projette de faire appel devant une juridiction plus haute », ont déclaré les communicants de la marque.

Pas un record

La somme évoquée dans cette affaire impressionne, mais il ne s’agit pourtant pas d’un record en matière de décisions de justice obligeant un constructeur automobile à dédommager des victimes après avoir été jugé responsable d’un grave accident. En 2022, Ford avait dû régler pas moins de 1,7 milliard de dollars pour un accident survenu en 2014, où deux personnes avaient trouvé la mort dans l’Etat de Géorgie. Le tribunal avait alors jugé que le véhicule incriminé, un Ford F-250 dont le toit s’était écrasé lors d’un tonneau, était responsable de la mort de ses occupants.