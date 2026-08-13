Moins de 13 000 € ! Cette rivale de la Model 3 va-t-elle tout bouleverser ?

Avec pas moins de 12 versions et deux motorisations, BYD lance la Seal 06 millésime 2027 à prix cassé : entre 99 900 et 141 900 ¥, soit environ 12 000 à 17 000 € pour les versions hybrides rechargeables DM-i, et entre 109 900 et 155 900 ¥, soit environ 13 200 à 18 700 € pour les versions 100 % électriques. Comparée à la Tesla Model 3, elle coûte près de deux fois moins cher. En effet, pour la voiture américaine, il faut compter 235 500 yuans, soit environ 30 200 €.

Côté dimensions, la berline chinoise fait 4 870 mm de long pour 1 890 mm de large, soit à peine 15 cm de plus que la Model 3, qui mesure 4 720 mm de long et 1 848 mm de large. Bien que les prix paraissent plus qu’attirants, les Européens ne pourront pas encore s’offrir la BYD Seal 06. En effet, pour le moment, aucune sortie européenne n’a été annoncée. Concernant le prix, la berline électrique serait par ailleurs bien plus chère en raison des différentes taxes qu’il peut y avoir dans les pays européens.

Un même modèle, mais davantage de technologie

Bien que la version 2027 constitue un renouvellement de la Seal 06 sortie en juin 2025, celle de l’année prochaine dispose de bien plus de technologies que la précédente. Rien que les 12 versions disponibles avec deux motorisations témoignent du renouvellement de cette berline.

Les nouvelles technologies tournent principalement autour de la batterie. Équipée d’une batterie Blade 2 reposant sur une architecture 800 volts et proposée avec deux capacités, de 52,9 kWh et 64,3 kWh, la Seal 06 peut parcourir entre 530 et 830 km en cycle CLTC en version 100 % électrique, selon la configuration. En version hybride rechargeable, elle offre jusqu’à 320 km CLTC en utilisant uniquement la batterie. Si l’on ajoute le réservoir de 65 litres, l’autonomie totale atteint plus de 2 300 km.

Pour ce qui est de la recharge rapide, elle permet de passer de 10 à 70 % en seulement 5 minutes sur les bornes Flash du constructeur. Le passage de 10 à 97 % se fait quant à lui en 9 minutes chrono.

Par ailleurs, la Seal 06 version 2027 propose le système d’aide à la conduite God’s Eye B, associé à un LiDAR installé sur le toit. Celui-ci permet notamment de bénéficier d’un maintien dans la voie, d’un régulateur adaptatif prédictif et de capacités de navigation semi-autonome.