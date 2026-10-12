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Mondial de l’Auto 2026 - Volkswagen ID. Polo : la voiture du peuple électrique ?

Dans Salons / Salon de Paris

Alan Froli

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Tout le savoir-faire Volkswagen dans une Polo électrique accessible au plus grand nombre, beaucoup en rêve. La réalité est autre avec des tarifs typiques d’une citadine zéro émission fabriquée en Europe, mais l’ID. Polo donne le change avec des performances élevées, une fabrication sérieuse, des écrans dernier cri et un rapport encombrement/habitabilité exceptionnel, comme nous pouvons le constater sur le stand VW du Mondial. Vous nous suivez ?

Mondial de l’Auto 2026 - Volkswagen ID. Polo : la voiture du peuple électrique ?

En direct des travées du Mondial de l’Automobile de Paris 2026, la rédaction de Caradisiac s’est penchée sur l’une des stars incontournables du salon, la toute nouvelle Volkswagen Id. Polo : un modèle déterminé à conquérir le cœur des automobilistes en quête d’une bonne citadine 100 % électrique, et donc de concurrencer activement la Renault R5.

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Longue de 4,05 m, l’ID. Polo adopte la plateforme MEB + à traction avant qui garantit un coffre géant de 441 dm³ grâce à un immense bac sous le plancher, et un habitacle taillé pour quatre adultes. De quoi surclasser la petite Renault. Par ailleurs, Volkswagen s’est attaché à simplifier l’ergonomie en adoptant de bons vieux boutons, en particulier pour le système de climatisation.

Mondial de l’Auto 2026 - Volkswagen ID. Polo : la voiture du peuple électrique ?

Pour autant, l’Allemande n’oublie pas les écrans avec un système multimédia géant de 13'' en haut de gamme, lisible et ergonomique, et une instrumentation numérique de 10,25'' permettant de nombreux affichages, dont les applications de navigation des smartphones tels que Waze, mais également des compteurs à l’ancienne façon Golf 1.

La qualité de fabrication ainsi que l'ergonomie des électriques du groupe ont beaucoup progressé...
La qualité de fabrication ainsi que l'ergonomie des électriques du groupe ont beaucoup progressé...

En entrée de gamme, l’ID. Polo débute à 24 995 euros avec une batterie LFP de 37 kWh offrant environ 320 km d’autonomie. Correct pour une deuxième voiture. Affichée à plus de 35 000 €, la batterie NMC propose 52 kWh, comme les modèles haut de gamme concurrents, pour un rayon d’action grimpant jusqu’à 455 km. Rien de révolutionnaire donc, sauf qu’elle alimente alors un moteur de 211 ch qui laisse la plupart de ses concurrentes sur place, hormis l’Alpine A290 beaucoup plus chère.

Les places arrière sont confortables au niveau des places latérales.
Les places arrière sont confortables au niveau des places latérales.
Le coffre est l'un des plus vastes de la catégorie grâce à cet immense bac sous le plancher.
Le coffre est l'un des plus vastes de la catégorie grâce à cet immense bac sous le plancher.

Bien sûr, la Volkswagen n’est pas donnée non plus, mais Volkswagen annonce une remise de 3 000 € à laquelle s’ajoute une prime coup de pouce de 3 535 €. De quoi réduire le devis à environ 30 000 €, soit peu ou prou le prix des concurrentes. Alors bien sûr, on ne disposera pas de tous les équipements exposés, mais la voiture donne ne change avec une qualité de fabrication aux standards des modèles thermiques, ce qui n’était pas possible jusqu’à présent avec les ID à chiffres.

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