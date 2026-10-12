En direct des travées du Mondial de l’Automobile de Paris 2026, la rédaction de Caradisiac s’est penchée sur l’une des stars incontournables du salon, la toute nouvelle Volkswagen Id. Polo : un modèle déterminé à conquérir le cœur des automobilistes en quête d’une bonne citadine 100 % électrique, et donc de concurrencer activement la Renault R5.

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Longue de 4,05 m, l’ID. Polo adopte la plateforme MEB + à traction avant qui garantit un coffre géant de 441 dm³ grâce à un immense bac sous le plancher, et un habitacle taillé pour quatre adultes. De quoi surclasser la petite Renault. Par ailleurs, Volkswagen s’est attaché à simplifier l’ergonomie en adoptant de bons vieux boutons, en particulier pour le système de climatisation.

Pour autant, l’Allemande n’oublie pas les écrans avec un système multimédia géant de 13'' en haut de gamme, lisible et ergonomique, et une instrumentation numérique de 10,25'' permettant de nombreux affichages, dont les applications de navigation des smartphones tels que Waze, mais également des compteurs à l’ancienne façon Golf 1.

En entrée de gamme, l’ID. Polo débute à 24 995 euros avec une batterie LFP de 37 kWh offrant environ 320 km d’autonomie. Correct pour une deuxième voiture. Affichée à plus de 35 000 €, la batterie NMC propose 52 kWh, comme les modèles haut de gamme concurrents, pour un rayon d’action grimpant jusqu’à 455 km. Rien de révolutionnaire donc, sauf qu’elle alimente alors un moteur de 211 ch qui laisse la plupart de ses concurrentes sur place, hormis l’Alpine A290 beaucoup plus chère.

Bien sûr, la Volkswagen n’est pas donnée non plus, mais Volkswagen annonce une remise de 3 000 € à laquelle s’ajoute une prime coup de pouce de 3 535 €. De quoi réduire le devis à environ 30 000 €, soit peu ou prou le prix des concurrentes. Alors bien sûr, on ne disposera pas de tous les équipements exposés, mais la voiture donne ne change avec une qualité de fabrication aux standards des modèles thermiques, ce qui n’était pas possible jusqu’à présent avec les ID à chiffres.