Nancy adopte la vignette Crit'Air

Si vous habitez du côté de Nancy, il va falloir songer à commander une vignette Crit'Air. La métropole nancéenne vient d'adopter l'utilisation de ce système de classement des véhicules selon leur motorisation et leur âge. Il sera ainsi utilisé pour mettre en place une circulation différenciée, lors des prochains épisodes de pollution.

La vignette sera obligatoire à partir du 1er juin 2021. Lors des épisodes de pollution (au 2e jour de la procédure d'alerte), les véhicules des classes 4 et 5, et les non classés bien sûr, seront bannis de 6 heures à 20 heures. Cela correspond aux voitures essences d'avant 1997 et aux voitures diesels d'avant 2006.

Le périmètre concerné est le suivant : tous les axes de circulation de la métropole sauf l’A31, l’A33 et l’A330 au sud de l’échangeur A33/A330, avec la possibilité d'accéder aux parkings-relais Nancy-Gentilly, Laxou-Sapinière, Vandoeuvre-Brabois et Parc des Expositions. L'usage de la vignette concerne tous les automobilistes de passage sur ces routes, pas uniquement les habitants. Bon point : lors des pics de pollution, les transports en commun sont gratuits.

Le prix d'une vignette Crit'Air est de 3,67 € (frais de port inclus). Le non-respect des consignes peut être sanctionné par une amende de 68 €.