Après une première phase de rodage technique menée par le groupe Stellantis et la SNCF, le projet de navette autonome de Carquefou entre dans sa phase concrète. Initialement testées sur une piste de 2 km pour valider la viabilité des capteurs et la sécurité routière, les solutions techniques ont visiblement convaincu les autorités. Là où circulaient jadis des trains de marchandises, ce sont désormais quatre minibus autonomes qui prendront le relais à partir de 2027. Si une partie de l'infrastructure est déjà prête, la métropole doit encore finaliser les travaux de prolongement du tracé vers Nantes. Le chantier est prévu pour le premier semestre 2026, avant une année complète d'expérimentation en conditions réelles dès 2027.

Ces véhicules, capables d'accueillir une vingtaine de passagers chacun, fonctionneront en autonomie complète, c’est-à-dire sans conducteur ni opérateur physique à bord. Pour garantir la sécurité, les engins circuleront sur une voie réservée de 4 km reliant l’avenue Joseph-Cugnot à la rue du Tertre, aux portes de Nantes. Un centre de supervision veillera au grain en temps réel, prêt à intervenir à distance ou à communiquer avec les passagers au moindre imprévu.

Performances : 70 km/h en pointe

Les premiers tests sur site ont permis de valider des vitesses de pointe comprises entre 50 et 70 km/h. Le système est également capable de gérer de manière autonome les anciens passages à niveau, aujourd'hui transformés en carrefours à feux intelligents. L'objectif de cette ligne pilote est de desservir huit stations stratégiques. Le tracé desservira des zones résidentielles et scolaires, la zone d'activité du Moulin-Boisseau et des hubs logistiques majeurs (Amazon, Lidl, La Poste). La connexion avec les lignes de bus métropolitaines (77 et 85) doit permettre une intermodalité fluide pour les travailleurs du secteur.