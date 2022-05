Nissan : le Juke hybride prêt pour le rallye-raid

Cet été, le Juke sera disponible avec une motorisation hybride, reprise au Renault Captur. À cette occasion, Nissan a imaginé un prototype unique, le Juke Hybrid Rally Tribute. Le modèle a d'abord été imaginé sous forme de dessins, publiés en 2021 pour fêter les 50 ans de la victoire de la marque à l'East African Safari Rally. C'était avec une 240Z, qui a été restaurée il y a quelques années.

Ce Juke de rallye-raid reprend donc sans changement la motorisation de série. Celle-ci associe un bloc 1.6 essence optimisé pour l'hybridation, un moteur électrique principal et un alterno-démarreur, qui apporte un surcroit de puissance. Il y a aussi l'originale boîte de vitesses vue sur le Captur, avec des embrayages à crabots au lieu des bagues de synchronisation conventionnelles pour passer les 4 rapports "combustion interne" et les 2 rapports "électrique".

Il y a bien des modifications techniques, liées aux capacités hors pistes. Ce Juke reçoit ainsi une suspension renforcée à long débattement. Le modèle a des pneus tout-terrain sur mesure, avec une monte 265/70 R16. Les passages de roue ont été agrandis et élargis pour les faire rentrer. Deux roues de secours sont placées au niveau du coffre, dépassant même de celui-ci. La banquette a été supprimée.

En écho à la 240Z, Nissan a ajouté des feux sur le capot et le toit. Les codes couleur sont aussi copiés sur l'ancien véhicule de rallye, avec pour ce Juke un capot noir. On remarque la double sortie d'échappement en hauteur.

Un arceau a été monté dans l'habitacle pour rigidifier la caisse et assurer la sécurité. Le pilote et son passager sont attachés avec des harnais quatre points. Un système d'interphone avec deux casques simplifie les communications entre eux. Le volant est en Alcantara. On trouve aussi à bord un extincteur et un frein à main hydraulique avec poignée haute pour une activation facile.